16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8645   EUR  79,3355  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​О чем поправки в генплан Сургута, и почему их принятие может стать крайне несвоевременным решением

Если мы планируем большую ревизию генплана Сургута – зачем сейчас нужны поправки

​О чем поправки в генплан Сургута, и почему их принятие может стать крайне несвоевременным решением
Фото предоставлено автором

Возвращаемся к теме Генерального плана.

Что нового?

9 февраля в думу города Сургута был внесен проект решения «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут», голосование по нему намечено на 28 февраля.

В этом тексте я расскажу, какие изменения предусматривает проект, как они обсуждались на публичных слушания, какие замечания жителей были учтены при подписании заключения по итогам слушаний, а также почему считаю эти поправки несвоевременными, и как вы можете повлиять на принятие окончательного решения.

Начнем с того, что такое Генеральный план города. Это стратегический документ, который регламентирует, как будет развиваться Сургут, сколько и где в нем будет жилья, офисов, промышленности, скверов, школ, больниц, садиков и так далее. Причем он все это увязывает воедино, соблюдая баланс жилья, социальных объектов, дорог, зеленых зон, деловой и промышленной застройки. Разработка такого документа – это очень сложный и наукоемкий процесс, требующий глубокого анализа и широкого публичного обсуждения.

Но иногда поправки вносятся не комплексно, а точечно – для решения текущих задач, что может привести к потери баланса. 14 декабря на публичных слушаниях были представлены 34 точечных изменения. Не буду останавливаться на всех, расскажу лишь о вызвавших наибольший резонанс среди сургутской общественности:

1. Предлагается ввести новую функциональную зону «Жилые зона», которая, в отличие от существующих аналогов, не имеет ограничений по этажности. То есть в теории на таких участках может быть построен и одноэтажный жилой дом, и 30-этажный небоскреб, все это будет решаться на уровне правил землепользования и застройки, утверждаемых администрацией города. В эту универсальную зону планируется перевести ряд участков, ранее находившихся в зоне средней и низкоэтажной застройки:

– в поселке Таежном;

– вдоль Тюменского тракта за кварталом «Брусники»;

– часть поселка Юность;

– в 48-ом микрорайоне;

– пятачок земли по проспекту Пролетарском 8/3;

– в пойме Оби между ЖК «Возрождение» и Югорским трактом.

Вероятней всего в этих местах вместо ИЖС и пятиэтажек застройщики захотят видеть высотную застройку максимальной плотности, например, участок в Пойме может вместить еще почти три комплекса размером с "Возрождение".

2. Перевести территорию бывшего совхоза «Северное» (пересечение ул. Маяковской и Нефтеюганского шоссе) под новый жилой район.

3. Разместить автоспортивный комплекса на месте бывшего авторынка.

4. Определить места размещения снегоплавильного пункта на Заячьем острове и снежного полигона на улице Аэрофлотской;

5. Перевезти «прощальный зал» на Нефтеюганское шоссе к туберкулезному центру.

В ходе слушаний жители (приняли участие 93 человека) высказывались против 17 из 34 озвученных предложений или предлагали рассмотреть их в ходе комплексной актуализации Генерального плана, что бы синхронизировать строительство жилья с вводом инженерной и социальной инфраструктуры, всего было внесено около 50 различных предложений и замечаний.

По итогам слушаний департамент архитектуры и градостроительства подготовил заключение, в котором были одобрены лишь два предложения сургутян: исключить из проекта поправок «свечку» на Пролетарском проспекте и отказаться от автоспортивного комплекса на Дорожном. Остальные предложенные поправки в Генплан, по мнению организаторов, должны быть утверждены. Мотивировалось это в большинстве случаев типовой формулировкой: «Учитывая существующее и перспективное развитие города, целесообразно принять в представленной редакции», что, мне кажется, имеет явно недостаточную степень конкретизации.

Для чего вообще нужны эти поправки? Если мы запланировали в этом году комплексную актуализацию Генерального плана, заложили средства в бюджете и готовы заказать эту работу специалистам? Очевидно, таким образом решаются тактические задачи, в первую очередь направленные на строительство жилья и поддержку застройщиков: нужно стоить, много, быстро, плотно и высоко. При этом развитию социальной и инженерной инфраструктуры должного внимания в поправках не уделяется.

Почему считаю эти поправки несвоевременными:

Во-первых, позиция федеральных властей, озвученная председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках «правительственного часа» 8 февраля с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина. Володин прямо сказал, что нельзя строить жилье без синхронизации планов возведения социальной инфраструктуры, делать это нужно комплексно. Поэтому правительству поручили разработать на федеральном уровне стандарты застройки микрорайонов и изменить нормы градостроительного проектирования исключающие такую возможность.

Во-вторых, позиция главы города Сургута Андрея Филатова, озвучившего 14 февраля в рамках отчета перед депутатами планы по пересмотру стратегии развитии города и его Генерального плана. Уже весной планируется начать актуализацию этих документов, при этом работа должна проходить с широким публичным и экспертным обсуждением.

В-третьих, через год мы должны получить обновленный Генеральный план, разработанный специалистами в рамках программы комплексной актуализации.

Таким образом нас ждет глобальный пересмотр градостроительной политики, как на федеральном, так и на муниципальном уровне, а также собственный новый Генеральный план. Нынешние поправки в этих условиях уже кажутся анахронизмом.

Что дальше?

В четверг, 16 февраля, проект решения по Генплану будет обсуждаться на заседании думского комитета городского хозяйства и перспективного развития, а 28 февраля вопрос об одобрении поправок должен быть поставлен на голосование. Последнее слово останется за 24 сургутскими депутатами.

Как жители могут повлиять на принятия решения?

Вы можете обратиться к депутатам города с просьбой поддержать или отклонить предложенный проект, например, через сайт dumasurgut.ru, оставив там электронное обращение.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:05, просмотров: 99, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Доктор, у меня это... Гастрит // ONLINE 15 февраля 1488
  2. Югорчанка обратилась в суд, чтобы вернуть пятилетнюю дочь 790
  3. ​В Югре погиб бурильщик во время работ на скважине 715
  4. Культура или барахолка? 674
  5. Фермер из Нефтеюганского района отказывается от помощи властей, пока его коровы умирают 667
  6. ​«Европа Плюс» 15 лет подряд признается радио №1 в России 659
  7. Любовь Колесникова: «Детская заболеваемость ОРВИ составила более 55%» 646
  8. ​Из разрушенного при взрыве газа дома в Нижневартовске заканчивают вывозить вещи 611
  9. ​Как Югра ведет сотни инвестпроектов и сколько миллионов нужно, чтобы попасть в няганьскую особую экономическую зону 598
  10. В Югре у 134 человек обнаружили ковид за минувшие сутки 598
  1. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3138
  2. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 2918
  3. ​Наша база 2366
  4. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 2279
  5. ​Нужны пересадки 2194
  6. ​ТРЦ могут отдать свои пустующие площади под выставки или спорт, но превратиться в «барахолку» проще и дешевле 2158
  7. ​Югра привлекает востребованных специалистов при помощи «ускоренных северных» 2073
  8. ​Жители поселков могут проголосовать за дополнительный рейс до Сургута 1998
  9. Югорский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC 1960
  10. «Юань одна из самых стабильных мировых валют» 1853
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 9031
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7284
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4675
  4. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4359
  5. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4305
  6. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 4119
  7. Лесоповал 3516
  8. ​Прощание с Мимино 3487
  9. Рекорд сорок третьего 3406
  10. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 3317

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика