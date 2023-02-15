Если мы планируем большую ревизию генплана Сургута – зачем сейчас нужны поправки

Возвращаемся к теме Генерального плана.

Что нового?

9 февраля в думу города Сургута был внесен проект решения «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут», голосование по нему намечено на 28 февраля.

В этом тексте я расскажу, какие изменения предусматривает проект, как они обсуждались на публичных слушания, какие замечания жителей были учтены при подписании заключения по итогам слушаний, а также почему считаю эти поправки несвоевременными, и как вы можете повлиять на принятие окончательного решения.

Начнем с того, что такое Генеральный план города. Это стратегический документ, который регламентирует, как будет развиваться Сургут, сколько и где в нем будет жилья, офисов, промышленности, скверов, школ, больниц, садиков и так далее. Причем он все это увязывает воедино, соблюдая баланс жилья, социальных объектов, дорог, зеленых зон, деловой и промышленной застройки. Разработка такого документа – это очень сложный и наукоемкий процесс, требующий глубокого анализа и широкого публичного обсуждения.

Но иногда поправки вносятся не комплексно, а точечно – для решения текущих задач, что может привести к потери баланса. 14 декабря на публичных слушаниях были представлены 34 точечных изменения. Не буду останавливаться на всех, расскажу лишь о вызвавших наибольший резонанс среди сургутской общественности:

1. Предлагается ввести новую функциональную зону «Жилые зона», которая, в отличие от существующих аналогов, не имеет ограничений по этажности. То есть в теории на таких участках может быть построен и одноэтажный жилой дом, и 30-этажный небоскреб, все это будет решаться на уровне правил землепользования и застройки, утверждаемых администрацией города. В эту универсальную зону планируется перевести ряд участков, ранее находившихся в зоне средней и низкоэтажной застройки:

– в поселке Таежном;

– вдоль Тюменского тракта за кварталом «Брусники»;

– часть поселка Юность;

– в 48-ом микрорайоне;

– пятачок земли по проспекту Пролетарском 8/3;

– в пойме Оби между ЖК «Возрождение» и Югорским трактом.

Вероятней всего в этих местах вместо ИЖС и пятиэтажек застройщики захотят видеть высотную застройку максимальной плотности, например, участок в Пойме может вместить еще почти три комплекса размером с "Возрождение".

2. Перевести территорию бывшего совхоза «Северное» (пересечение ул. Маяковской и Нефтеюганского шоссе) под новый жилой район.

3. Разместить автоспортивный комплекса на месте бывшего авторынка.

4. Определить места размещения снегоплавильного пункта на Заячьем острове и снежного полигона на улице Аэрофлотской;

5. Перевезти «прощальный зал» на Нефтеюганское шоссе к туберкулезному центру.

В ходе слушаний жители (приняли участие 93 человека) высказывались против 17 из 34 озвученных предложений или предлагали рассмотреть их в ходе комплексной актуализации Генерального плана, что бы синхронизировать строительство жилья с вводом инженерной и социальной инфраструктуры, всего было внесено около 50 различных предложений и замечаний.

По итогам слушаний департамент архитектуры и градостроительства подготовил заключение, в котором были одобрены лишь два предложения сургутян: исключить из проекта поправок «свечку» на Пролетарском проспекте и отказаться от автоспортивного комплекса на Дорожном. Остальные предложенные поправки в Генплан, по мнению организаторов, должны быть утверждены. Мотивировалось это в большинстве случаев типовой формулировкой: «Учитывая существующее и перспективное развитие города, целесообразно принять в представленной редакции», что, мне кажется, имеет явно недостаточную степень конкретизации.

Для чего вообще нужны эти поправки? Если мы запланировали в этом году комплексную актуализацию Генерального плана, заложили средства в бюджете и готовы заказать эту работу специалистам? Очевидно, таким образом решаются тактические задачи, в первую очередь направленные на строительство жилья и поддержку застройщиков: нужно стоить, много, быстро, плотно и высоко. При этом развитию социальной и инженерной инфраструктуры должного внимания в поправках не уделяется.

Почему считаю эти поправки несвоевременными:

Во-первых, позиция федеральных властей, озвученная председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках «правительственного часа» 8 февраля с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина. Володин прямо сказал, что нельзя строить жилье без синхронизации планов возведения социальной инфраструктуры, делать это нужно комплексно. Поэтому правительству поручили разработать на федеральном уровне стандарты застройки микрорайонов и изменить нормы градостроительного проектирования исключающие такую возможность.

Во-вторых, позиция главы города Сургута Андрея Филатова, озвучившего 14 февраля в рамках отчета перед депутатами планы по пересмотру стратегии развитии города и его Генерального плана. Уже весной планируется начать актуализацию этих документов, при этом работа должна проходить с широким публичным и экспертным обсуждением.

В-третьих, через год мы должны получить обновленный Генеральный план, разработанный специалистами в рамках программы комплексной актуализации.

Таким образом нас ждет глобальный пересмотр градостроительной политики, как на федеральном, так и на муниципальном уровне, а также собственный новый Генеральный план. Нынешние поправки в этих условиях уже кажутся анахронизмом.

Что дальше?

В четверг, 16 февраля, проект решения по Генплану будет обсуждаться на заседании думского комитета городского хозяйства и перспективного развития, а 28 февраля вопрос об одобрении поправок должен быть поставлен на голосование. Последнее слово останется за 24 сургутскими депутатами.

Как жители могут повлиять на принятия решения?

Вы можете обратиться к депутатам города с просьбой поддержать или отклонить предложенный проект, например, через сайт dumasurgut.ru, оставив там электронное обращение.