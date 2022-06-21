Пьяный неадекват избил двух подростков из-за пирсинга, а быдло поддерживает себе подобных

В Подмосковье пьяный дебошир (и это самое цензурное слово, которое мне удалось подобрать) набросился на двух подростков. Молодые люди не жгли кнопки в лифте, не мочились в подъезде и не шумели во дворе поздней ночью, а просто были «неформалами». Неадеквата на агрессию спровоцировал пирсинг. Причем, мужчина в своем поступке не увидел ничего плохого – видео с моментом после драки он опубликовал в интернете, мол, вот как надо поступать с теми, чья внешность отличается от общепринятой.

Несмотря на то, что случай вопиющий, среди пользователей соцсетей нашлись те, кто поддерживает «виновника торжества». Якобы, правильно воспитывает подрастающее поколение, нечего ходить «как чучело», да и вообще в наше время «мужика от бабы не отличить».

У меня один вопрос: у вас, защитников пьяного быдла, с головой все нормально?

На дворе 21 век. Как мне кажется, люди давно уже отошли от стереотипов вроде «татуировки – для зэков», «пирсинг – для африканцев». Эталоны моды и красоты давно и несколько раз поменялись. Недавно, например, была в аквапарке, и обнаружила множество людей с татуировками, окрашенными во все цвета радуги волосами и пирсингом. Сейчас это уже не кажется чем-то диким и не является принадлежностью к какой-либо специфической культуре. Единственным правильным решением будет для всех просто пройти мимо, даже если серьги в носу или на других частях тела вызывают у вас бурю негативных эмоций.

Поощряя и поддерживая подобное, вы не задумываетесь о том, что сегодня или завтра кому-то не понравится цвет вашей кофты, фасон брюк, модель прически или запах одеколона. Что вы в этом случае скажете? Измените ли свой гардероб только потому что он кому-то не пришелся по вкусу? Побежите ли брить голову налысо? А если под горячую руку попадет ваш ребенок?

Все это, конечно, лирика. Фактом остается то, что выпивший дебошир избил двух молодых людей по тем причинам, которые показались правильными лишь ему. Надеюсь, после спада резонанса дело не спустят на тормозах и виновный получит по заслугам.