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Изменения в воинском учете: о чем надо знать работникам

В России вступают в силу новые штрафы за нарушения в воинском учете

Изменения в воинском учете: о чем надо знать работникам
Фото: РИА Новости

Скоро вступят в силу новые штрафы за нарушения в воинском учете. Поправки в законодательство касаются не только работодателей, но и самих сотрудников. Кроме того, поднят призывной возраст и предельный возраст пребывания в запасе. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили обзор изменений, о которых надо знать работающим россиянам.

С 1 октября 2023 года вырастут штрафы для граждан

Раньше административные штрафы для физлиц за нарушения воинского учета были небольшими. Неявка в военкомат, порча военного билета или непредупреждение о длительном отъезде или смене работы наказывались штрафом 500−3000 ₽.

Сейчас предусмотрены отдельные штрафы за разные виды нарушений, и все они станут значительно выше.

► Не пришли в военкомат по повестке без уважительной причины — штраф 10 000−30 000 ₽. Важно: повестка в письменной или электронной форме считается врученной через 7 дней с момента её размещения в Реестре повесток. Однако электронные повестки будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

► Уклонились от медицинского освидетельствования или медкомиссии — штраф 15 000−25 000 ₽.

► Потеряли или умышленно испортили военный билет или другие документы воинского учёта — штраф 3000−5000 ₽.

► Не отправили в военкомат сведения о себе, если они изменились — штраф 1000−5000 ₽. Сообщить, если вы сменили место работы или учёбы, переехали, поменялось семейное положение, надо в течение двух недель после изменения.

► Не отправили в военкомат информацию о своём выезде из России на срок более полугода — штраф 5000−15 000 ₽.

► Не отправили в военкомат информацию о поездке на срок более трёх месяцев — штраф 10 000−20 000 ₽. За это нарушение будут штрафовать только граждан призывного возраста, и то если поездка состоялась во время призыва.

Как отправить данные в военкомат:

  1. Лично;
  2. По почте, заказным письмом с описью и уведомлением о вручении;
  3. Через законного представителя по доверенности;
  4. Через «Госуслуги». Там можно подать заявление для внесения изменений в документы воинского учёта, встать на учёт и т. д. Заявление рассмотрят в течение 7 рабочих дней, но могут дополнительно пригласить в военкомат.

С 1 января 2024 года поднимется призывной возраст

Раньше призывной возраст был с 18 до 27 лет. Планировалось постепенно, по аналогии с изменением пенсионного возраста, изменить верхнюю и нижнюю границы призывного возраста на период с 21 до 30 лет. Но после долгих обсуждений было решено иначе. Призыву будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Аналогичная ситуация с альтернативной гражданской службой. Те, кому исполнится 27 лет на 31 декабря 2023 года и они уже зачислены в запас, останутся в запасе, их призывать не будут.

Предельный возраст пребывания в запасе увеличен на 5 лет.

Напомним, что все запасники делятся на три разряда:

— военнообязанные I разряда (солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы) теперь будут числиться в запасе до достижения 40 лет;

— военнообязанные II разряда — до 50 лет;

— военнообязанные III разряда — до 55 лет.

Одновременно поднят предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве, также на 5 лет. Старшие офицеры будут числиться в резерве до 65 лет, младшие офицеры до 60 лет, остальные граждане с воинскими званиями — до 55 лет. Не изменится предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве только для высших офицеров, он так и останется 70 лет.


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23 сентября в 15:22, просмотров: 678, комментариев: 0
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            }
            [1]=>
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        }
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        int(1)
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      object(CList)#378 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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        }
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        bool(true)
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        NULL
      }
    }
  }
}
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