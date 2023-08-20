16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,4047   EUR  101,4802  

Новости

Больше новостей
Как часто вы питаетесь не дома: в ресторанах, кафе, фастфуд?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты до конца 2023 года?
Комментировать
0
Следите ли вы за курсом доллара?
Комментировать
0
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребенка в школу?
Комментировать
0
Больше опросов

Кабачок? Надо! ОБЗОР СИА-ПРЕСС

7 вкусных блюд, которые можно приготовить из надоевших кабачков

Кабачок? Надо! ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Конец августа - время кабачков. Их становится так много, что только и слышишь от знакомых садоводов: “Кабачок надо?”. Советуем соглашаться, пока дают, ведь кабачки - одни из самых универсальных вещей, из которых можно приготовить много вкусных блюд. Мы нашли несколько интересных и в то же время простых рецептов, в основе которых - слегка надоевшие кабачки.

Кабачковые шницели. Это вариация на тему классических шницелей, только вместо мяса используются кабачки. Для приготовления шницелей из кабачков нарежьте их ломтиками, затем обваляйте в яйце и муке со специями и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Кабачковые чипсы. Если вы любите закуски, то обязательно попробуйте сделать чипсы из кабачков. Просто нарежьте кабачки на очень тонкие ломтики, посолите и посыпьте специями, а затем обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки.

Кабачковые маффины с сыром и тимьяном. Натрите кабачки и смешайте их с яйцами, мукой, сыром, тимьяном и пряностями. Масса выкладывается в формочки для маффинов и выпекается до золотистой корочки.

Лодочки из кабачков. Это интересное и в то же время простое блюдо, приготовленное из кабачков, напоминает лодочки. Вырежьте кабачки в форме лодочек, а затем заполните их начинкой из фарша, овощей, сыра и пряностей. После этого запеките их в духовке до золотистой корочки.

Кабачковые роллы. Это изысканное и впечатляющее блюдо, которое можно подать на стол в качестве закуски или гарнира. Нарежьте кабачки тонкими пластинами, приготовьте начинку из мяса, овощей или рыбы и заверните ее в кабачки, чтобы получились роллы. Затем запеките их в духовке или обжарьте на сковороде до готовности.

Кабачковая лазанья. Нужно нарезать кабачки тонкими ломтиками и использовать их вместо листов лазаньи. Между слоями кабачков кладутся начинки: мясная, сырная и т.д. Запекается в духовке до готовности.

Кабачки по-корейски. Кабачки следует нарезать тонкими полосками, а потом обжарить на сковороде с чесноком, имбирем, солью, соевым соусом и сахаром до готовности.

Надеемся, эти рецепты вдохновят вас использовать кабачки по-новому в вашей кулинарии. А если у вас есть свои любимые рецепты из этих овощей, можете поделиться ими в комментариях.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:57, просмотров: 96, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре за сутки утонуло двое мужчин 694
  2. В Сургуте зарегистрировано больше 180 тысяч легковых авто 596
  3. СИА-ПРЕСС отмечает день рождения 593
  4. В одном из муниципалитетов ХМАО сняли режим ЧС 573
  5. В Югре горят 13 природных пожаров 526
  6. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 354
  7. Мэрия Сургута решила узнать мнение горожан о платных парковках 280
  8. Показательные выступления «Барсов» в Сургуте перенесли на воскресенье 280
  9. ​В Нижневартовске 22 августа пройдет общегородская зарядка 273
  10. Мошенники обманули двух пенсионерок из Урая по старой схеме с ДТП 268
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12113
  2. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 2410
  3. Это взлом и провокация 2229
  4. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 2200
  5. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 1889
  6. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 1839
  7. ​На базе Ханты-Мансийска будет создан центр профессиональной патологии 1739
  8. ​В Сургуте эвакуировали три торговых центра из-за сообщений о минировании 1652
  9. ​20 дачных кооперативов и два поселка Сургута останутся без света 1529
  10. ​Аналитика Big Data МТС: жители Югры стали чаще интересоваться новостройками в Москве 1496
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 84417
  2. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12113
  3. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 5481
  4. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 4738
  5. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 4717
  6. Геологический десант в Локосово 4544
  7. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 4271
  8. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4228
  9. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 3990
  10. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 3774

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика