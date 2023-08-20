7 вкусных блюд, которые можно приготовить из надоевших кабачков

Конец августа - время кабачков. Их становится так много, что только и слышишь от знакомых садоводов: “Кабачок надо?”. Советуем соглашаться, пока дают, ведь кабачки - одни из самых универсальных вещей, из которых можно приготовить много вкусных блюд. Мы нашли несколько интересных и в то же время простых рецептов, в основе которых - слегка надоевшие кабачки.

Кабачковые шницели. Это вариация на тему классических шницелей, только вместо мяса используются кабачки. Для приготовления шницелей из кабачков нарежьте их ломтиками, затем обваляйте в яйце и муке со специями и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Кабачковые чипсы. Если вы любите закуски, то обязательно попробуйте сделать чипсы из кабачков. Просто нарежьте кабачки на очень тонкие ломтики, посолите и посыпьте специями, а затем обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки.

Кабачковые маффины с сыром и тимьяном. Натрите кабачки и смешайте их с яйцами, мукой, сыром, тимьяном и пряностями. Масса выкладывается в формочки для маффинов и выпекается до золотистой корочки.

Лодочки из кабачков. Это интересное и в то же время простое блюдо, приготовленное из кабачков, напоминает лодочки. Вырежьте кабачки в форме лодочек, а затем заполните их начинкой из фарша, овощей, сыра и пряностей. После этого запеките их в духовке до золотистой корочки.

Кабачковые роллы. Это изысканное и впечатляющее блюдо, которое можно подать на стол в качестве закуски или гарнира. Нарежьте кабачки тонкими пластинами, приготовьте начинку из мяса, овощей или рыбы и заверните ее в кабачки, чтобы получились роллы. Затем запеките их в духовке или обжарьте на сковороде до готовности.

Кабачковая лазанья. Нужно нарезать кабачки тонкими ломтиками и использовать их вместо листов лазаньи. Между слоями кабачков кладутся начинки: мясная, сырная и т.д. Запекается в духовке до готовности.

Кабачки по-корейски. Кабачки следует нарезать тонкими полосками, а потом обжарить на сковороде с чесноком, имбирем, солью, соевым соусом и сахаром до готовности.

Надеемся, эти рецепты вдохновят вас использовать кабачки по-новому в вашей кулинарии. А если у вас есть свои любимые рецепты из этих овощей, можете поделиться ими в комментариях.