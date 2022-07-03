16+
Логотип Сиапресс
USD  53,7676   EUR  56,3584  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?

Да 56.4%

Нет 32.1%

Не знаю 11.4%

Всего голосов: 140

Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?

Положительно, хожу на многие фильмы 21.8%

Положительно, жду проката определенного фильма 12%

Положительно, но идти ни на одну картину не планирую 39.1%

Отрицательно 15.8%

Все равно 11.3%

Всего голосов: 133

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как правильно собирать грибы в Югре: советы экспертов

​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС
pixabay.com

В Югре начался грибной сезон. Местные жители уже делятся фотографиями собранных ими дикоросов в соцсетях. Отправляясь в лес за грибами, соблюдайте простые правила, которые позволят избежать неприятностей со здоровьем.

Как и где собирать:

Старайтесь собирать грибы рано утром до того, как их нагреет солнце. Благодаря этому их можно хранить более длительное время;

Не собирайте грибы у обочин автомобильных дорог, рядом с промзонами, химическими заводами, железными дорогами и автомагистралями. Также не рекомендуется собирать грибы на опушках около сельхозугодий: даже если там относительно чистая земля, есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля;

Не собирайте старые, переросшие грибы. В них накапливаются вредные для человека продукты;

Собранные грибы сразу же очищайте от приставшей к ним земли, листьев, хвои, травы и другого мусора. Класть грибы в корзину правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.

Что взять с собой в лес?

К походу в лес за грибами следует подготовиться. Не забудьте взять с собой: корзину для грибов, нож для грибов, аптечку с пластырем и дезинфицирующими средствами, воду и бутерброды. электронный GPS навигатор, телефон с заряженной батареей.

Не знаете – не берите

Не опознав гриб, лучше не срезайте его. Относитесь к грибам с осторожностью, ведь это очень коварный продукт. Грибы надо собирать только знакомые – те, в которых вы уверены;

Если лето выдалось дождливым, то грибы пропитываются водой и становятся непригодны для употребления. Не стоит сушить такие грибы, они все равно теряют свои вкусовые качества и начинают выделять токсины;

Не употребляйте в пищу перезрелые, дряблые грибы. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Нельзя хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт;

Грибы необходимо тщательно перерабатывать и подвергать их надежной тепловой обработке;

По мнению экспертов, употреблять блюда из грибов следует только здоровым людям, не страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется есть грибы детям до 14 лет из-за недостаточного количества ферментов для их переваривания, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям.

Ядовитые двойники

Помните, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. При этом ложные собратья похожи на безопасные грибы, но обладают своими признаками.

Как отличить съедобные грибы:

Белый гриб отличает толстая и плотная ножка, коричневая шляпка, белая мякоть, приятный вкус и запах. Белый гриб достаточно легко отличить от ядовитых.

Опасность: изменение цвета на изломе, горький вкус. Не перепутайте белый гриб с ядовитым желтым – на срезе его мякоть розовеет.

У подосиновика плотная, буро-красная шляпка, мякоть синеет на изломе. Так можно отличить съедобный подосиновик от других грибов.

Опасность: гриб растет не под своим деревом.

Подберезовик отличает белая ножка с яркими чешуйками, шляпка сверху буроватая, снизу шляпка белая, мякоть на изломе белая.

Опасность: гриб растет не под своим деревом.

У маслят – желтые ножки и такие же шляпки с белыми следами по краям и липкой, словно смазанной маслом, кожицей сверху, которая легко снимается ножом.

Опасность: изменение цвета на изломе, красноватый губчатый слой, горький вкус.

Моховики имеют темно-зеленую или красноватую бархатную шляпку, желтую ножку и губчатый слой. Это основные признаки, по которым можно отличить съедобный моховик от несъедобных грибов.

Опасность: отсутствие бархатистости, красноватый цвет губчатого слоя, горький вкус.

Настоящие лисички растут на полянках большими колониями, имеют рыжие шляпки с волнистыми краями, толстую, крепкую ножку той же расцветки и приятный фруктовый запах. При разрезе лисички можно увидеть белую серединку и желтые края. Обычно на ней нет следов поражения паразитами из-за хитинманноза - токсина, губительного для насекомых и безвредного для человека.

Опасность: красно-оранжевый цвет, пустая ножка.

Опята растут семейками на пнях, корнях, стволах погибших деревьев. Шляпка опенка охристого цвета покрыта мелкими черными чешуйками, направленными от середины, под ней – белесоватые пластинки, на ножке – белое колечко или пленка.

Опасность: растет на земле, шляпка желтая или красноватая, без чешуек, черные, зеленые или коричневые пластинки, на ножке нет пленки или колечка, землистый запах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:57, просмотров: 26, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре опрокинулась моторная лодка, один человек пропал без вести 388
  2. ДТП с погибшим произошло на трассе Сургут – Когалым 385
  3. Женщина умерла от шока после встречи с акулой во время купания в Египте 374
  4. Всего 10 югорчан заболели ковидом за сутки 371
  5. В Югре отменили большинство ковид-ограничений 263
  6. ​За неделю в Нижневартовске подешевели 13 позиций продуктов, сообщили в мэрии 214
  7. В ХМАО автомобиль сбил велосипедиста - мужчина пролетел несколько метров 142
  8. Облачно, местами осадки. Синоптики дали прогноз на понедельник в Югре 130
  9. В Нижневартовске три дня не будет горячей воды 101
  10. ​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС 26
  1. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2720
  2. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2483
  3. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1581
  4. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1530
  5. ​Этого события ждали десять лет – в Сургуте появится улица имени легендарного геолога Виктора Пархомовича 1456
  6. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1446
  7. Андрей, дорогой, прощай... 1398
  8. Русские «макдаки» не открылись в югорских городах 1390
  9. В Нижневартовске нашли мертвого мужчину и охотничье ружье 1381
  10. Сургутский застройщик вынужден сам компенсировать ставку по льготной ипотеке 1335
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8817
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6192
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5673
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3520
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3377
  6. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 3252
  7. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2720
  8. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2627
  9. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2602
  10. ​Цены упали! 2559

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика