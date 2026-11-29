Если капитальный ремонт дома запланировали только через несколько лет, это не означает, что собственникам обязательно придется ждать установленной даты. В Сургуте есть процедура, позволяющая добиваться переноса работ на более ранний срок. Однако одного желания жильцов недостаточно: необходимо подтвердить техническое состояние здания, провести общее собрание и подготовить документы. Как это сделать и какие дома город уже предложил отремонтировать раньше, СИА-ПРЕСС выяснил у администрации Сургута.

Как перенести капитальный ремонт на более ранний срок?

Сроки капитального ремонта многоквартирных домов определяются региональной программой. Но если состояние здания требует более срочного вмешательства, собственники могут обратиться с предложением об изменении очередности работ.

Для этого необходимо пройти несколько этапов.

1. Провести общее собрание собственников.

Решение о переносе ремонта должны поддержать собственники, обладающие не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов в доме. На собрании необходимо определить перечень необходимых работ, их стоимость и предполагаемые сроки, выбрать представителя собственников для участия в приемке, а также решить вопрос о дополнительных взносах.

2. Заказать техническое обследование дома.

Чтобы обосновать необходимость досрочного ремонта, потребуется заключение специалистов о техническом состоянии здания. Обследование проводят за счет собственников. Для этого необходимо привлечь специализированную организацию, соответствующую требованиям к членству в саморегулируемой организации (СРО).

3. Подготовить подтверждающие документы.

Помимо заключения экспертов потребуются протокол общего собрания собственников, акты осмотра здания управляющей компанией и фотографии выявленных повреждений. Эти материалы должны подтвердить, почему дом нуждается в капитальном ремонте раньше срока, установленного региональной программой.

4. Обратиться в администрацию Сургута.

Подготовленные документы необходимо направить в департамент городского хозяйства администрации города. При рассмотрении вопроса об изменении сроков региональный департамент ЖКХ также учитывает решение собственников о проведении необходимых работ и уплате дополнительных взносов.

5. Дождаться рассмотрения обращения.

Документы изучает комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта. «Срок рассмотрения поступившего обращения комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта составляет 30 календарных дней со дня его регистрации», – сообщили в администрации Сургута в ответе на запрос редакции.

При этом 30 дней отводится именно на рассмотрение обращения, а не на проведение ремонта. Даже положительное заключение комиссии не означает, что строители сразу приступят к работам. Для изменения сроков необходимо пройти дальнейшие процедуры, связанные с региональной программой.

Какие дома в Сургуте предложили отремонтировать раньше?

Инициатива о переносе капремонта может исходить и от городских властей. В 2026 году администрация Сургута предложила ускорить утепление фасадов 12 многоквартирных домов. Основанием стали результаты обследования состояния жилого фонда.

В перечень вошли следующие адреса:

проезд Первопроходцев, 11/2 и 14;

улица Федорова, 59;

улица Просвещения, 29/1;

улица Энергетиков, 3 и 7/1;

Пролетарский проспект, 26;

улица Пушкина, 18/1;

улица Республики, 65;

Комсомольский проспект, 27/1 и 44/2;

Взлетный проезд, 7.

Важно, что речь идет именно о предложении перенести утепление фасадов на более ранний срок. Само по себе включение дома в этот перечень еще не подтверждает, что перенос утвержден и работы начнутся в 2027 году.

Гарантирует ли обращение более ранний ремонт?

Нет. Предусмотренная процедура дает собственникам возможность обосновать необходимость изменения сроков, но не гарантирует автоматического переноса работ. Решение зависит от результатов технического обследования, рассмотрения документов и последующего изменения региональной программы. Кроме того, собственникам необходимо заранее учитывать расходы на экспертизу и вопрос дополнительных взносов.

Если дом нуждается в ремонте раньше установленного срока, жителям важно не просто направить жалобу на его состояние, а документально подтвердить необходимость работ и оформить решение общего собрания. Именно эти материалы станут основанием для рассмотрения вопроса о переносе капремонта.

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