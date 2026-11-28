С апреля по сентябрь 2026 года из дачных кооперативов Сургута вывезли 141,6 тысячи кубометров мусора – это больше половины всех дачных отходов Югры. Всего за дачный сезон из садоводческих товариществ округа вывезли 274,8 тысячи кубометров мусора. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в АО «Югра-Экология».

«Операторы по транспортированию работали в штатном режиме. Дополнительная техника не привлекалась, переполнение контейнерных площадок не фиксировалось. При этом объем вывозимых отходов из городских жилых кварталов не снижается», – рассказал заместитель исполнительного директора АО «Югра-Экология» Владимир Крицкий.

Одной из проблем по-прежнему остается строительный мусор, автомобильные шины, ветки и листва, которые дачники оставляют на контейнерных площадках. Региональный оператор не вывозит такие отходы. Собственники должны самостоятельно обращаться в специализированные организации и отдельно оплачивать эту услугу.

Плата за вывоз мусора у дачников тоже различается. Владельцы капитальных жилых домов платят по нормативу для индивидуального жилищного строительства, а владельцы садовых участков без жилых домов – по более низкому нормативу.