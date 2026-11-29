На следующей неделе, с 30 ноября по 6 декабря, в Сургуте запланировали ряд спортивных мероприятий – от всероссийских соревнований до городских первенств. Жители смогут посетить матчи по футзалу и баскетболу, турниры по бильярду, хоккею, борьбе и настольному теннису. Расписание опубликовала администрация города.

Основная часть мероприятий начнется в пятницу, 4 декабря. В КСК «Геолог» в 10:00 стартуют всероссийские соревнования по бильярду «Свободная пирамида» среди юных спортсменов до 16 и 19 лет. Турнир продолжится 5 декабря.

В тот же день в СОК «Энергетик» состоится четвертьфинал Кубка России по футзалу среди мужских команд. Начало – в 16:00. Вечером, в 19:00, здесь же пройдет матч чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги.

Также 4 декабря с 15:00 до 20:00 в историческом парке «Россия – Моя история. Югра» состоится межнациональный фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» и награждение его участников.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 декабря, спортивная программа продолжится. На объекте «Олимпия» в Барсово пройдет первый этап открытого Кубка Сургута по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Начало соревнований – в 09:30 в субботу и в 10:00 в воскресенье.

На 5 декабря также запланировано городское первенство по самбо среди юношей и девушек. Соревнования состоятся в спортсооружении «Таежный» на улице Аэрофлотской, 39, с 10:00 до 18:00.

В течение обоих выходных в спорткомплексе «Аверс» пройдет традиционный турнир по настольному теннису памяти мастера спорта СССР Ж. Р. Пономаренко. В спортивной школе «Югория» имени А. А. Пилояна состоится открытое первенство по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, а в Ледовом дворце спорта – межрегиональные соревнования по хоккею среди юных спортсменов разных возрастов.

Воскресенье, 6 декабря, дополнит первенство Сургута по греко-римской борьбе, посвященное Дню Конституции. Оно начнется в 10:00 в спортивном центре на улице Ивана Захарова, 25.

В администрации Сургута предупредили, что в программу мероприятий могут быть внесены изменения.