В 2026 году в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родились более трех тысяч малышей, в том числе 39 двоен и одна тройня. При этом более тысячи семей пополнились третьим или четвертым ребенком, а в 150 семьях появился пятый, шестой, седьмой, восьмой или девятый малыш. Об этом сообщил глава Сургута Максим Слепов в своих социальных сетях, поздравляя жительниц с Днем матери, который отмечается сегодня, 29 ноября.

«Быть мамой – значит любить, дарить тепло и заботу каждый день. Вы делаете это по-особенному, с душой. Спасибо вам за бессонные ночи, старание, веру в нас. Ведь семья для вас – это основа всего», – написал градоначальник.

Максим Слепов также объявил о запуске новой рубрики «Большая семья – большая ценность». В ней планируют рассказывать о новорожденных югорчанах и пополнении семей.