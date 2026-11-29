В Югре ко Дню матери, который отмечается сегодня, 29 ноября, подготовили видеоролик с колыбельными на разных языках народов России. Жительницы округа исполнили песни для своих детей на родных языках, показав, как традиции разных культур объединяет материнская любовь. Видео в своих социальных сетях опубликовал губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Ко Дню матери, в Год единства народов России, жительницы Югры спели колыбельные своим детям на родных языках. В каждой культуре такая песня звучит по-своему, но всегда хранит нежность, знакомую нам с детства», – написал глава региона.

Руслан Кухарук также обратился ко всем матерям округа с поздравлением.

«Дорогие мамы, с вашим днем! Спасибо вам за любовь, терпение и мудрость. Пусть ваши дети каждый день дарят поводы для радости и улыбок!» – пожелал губернатор.

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпал на 29 ноября.