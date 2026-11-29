В Югре более 51 тысячи матерей получают меры государственной поддержки через региональное отделение Социального фонда России. Женщинам доступны выплаты во время беременности, при рождении и воспитании детей, материнский капитал и другие виды помощи. О действующих мерах поддержки в Отделении СФР по ХМАО рассказали в День матери, который отмечается сегодня, 29 ноября.

При рождении ребенка семьям положена единовременная выплата в размере 42 675,68 рубля. Если рождается несколько детей, пособие назначают на каждого из них. Работающие женщины также могут получить пособие по беременности и родам, а после оформления отпуска по уходу за ребенком — ежемесячную выплату до достижения им полутора лет. Ее размер составляет 40% среднего заработка за предыдущие два года. При этом пособие сохраняется даже при досрочном выходе на работу на полный день.

Для семей с невысокими доходами предусмотрено единое пособие. Его назначают беременным женщинам и родителям детей до 17 лет с учетом комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В Югре он установлен на уровне 22 137 рублей для детей и 24 091 рубля для трудоспособного населения.

Одной из основных мер поддержки остается материнский капитал. С февраля 2026 года его размер составляет 728 921,90 рубля на первого ребенка и 963 243,17 рубля – на второго или последующего, если ранее семья не получала сертификат. При уже оформленном маткапитале на первого ребенка доплата за второго составляет 234 321,27 рубля.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию родителя и другие предусмотренные законом цели. Семьи с невысокими доходами также могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до трех лет.

Отдельные пособия предусмотрены для семей военнослужащих по призыву. Беременная жена призывника при соблюдении установленных условий может получить единовременную выплату в размере 67 581,36 рубля, а после рождения ребенка – ежемесячное пособие в размере 28 963,44 рубля.

Кроме того, с 2026 года действует новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей двух и более детей. Она позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на нее зависит от доходов семьи и соблюдения других условий. Обратиться за выплатой могут оба родителя.

В региональном отделении СФР призвали югорские семьи своевременно обращаться за положенными мерами поддержки. Подробные условия назначения пособий опубликованы на официальном сайте СФР.