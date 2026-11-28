Вчера, 27 ноября, в Сургутском краеведческом музее состоялась встреча, посвященная 50-летию Сургутского хлебозавода и его руководителю Сергею Пустозёрову. Подготовка к встрече заняла несколько месяцев. За это время сотрудники музея провели фотосессии на предприятии и пополнили музейные фонды документами Сургутского райпищекомбината, датированными еще 1940-ми годами, рассказала СИА-ПРЕСС директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

Юбилейная встреча прошла в рамках музейного проекта «Люди нашего города».

История Сургутского хлебозавода началась в 1976 году. К тому времени в городе проживало почти 59 тысяч человек, а мощностей существующего горпищекомбината уже не хватало для обеспечения растущего населения. Первоначально коллектив нового предприятия насчитывал около 60 человек. Большинство производственных операций выполняли вручную.

Книга приказов Сургутского горпищекомбината за 1967-1968 годы.

Своими воспоминаниями о первых годах работы завода поделилась ветеран предприятия Людмила Мураховская. Она пришла сюда еще студенткой пятого курса. Во время преддипломной практики работала тестомесом.

«Когда мы делали пробные выпечки, не все получалось. И трудности заключались не только в том, что оборудование было не отлажено, но и в том, что нам не самую хорошую муку доставляли. Хлеб получался низкий, необъемный. И я помню, тогда еще у меня возникло такое желание: отучиться, приехать и наладить эту работу», – вспоминает она.

От первой выпечки хлеба в 1976 году до современного производства.

После окончания учебы в Краснодаре она вернулась на предприятие уже в качестве заведующей лабораторией. По словам Людмилы Мураховской, коллектив предприятия с большим энтузиазмом осваивал производство: «Вы знаете, мы тогда все горели желанием осваивать Север. Было такое в семидесятые, восьмидесятые годы. И нашей целью было действительно добиться хорошего хлеба, дать горожанам разнообразную вкусную продукцию. И вот такой коллектив производственников, технологов, механиков, руководство отличное – у нас все получилось».

Позднее Людмила Мураховская перешла из лаборатории в бисквитно-кремовый цех. Ей хотелось освоить новое производство – изготовление тортов и пирожных.

Кондитерские изделия Сургутского хлебозавода представили на юбилейной встрече.

Сергей Пустозёров пришел на предприятие в возрасте 22 лет. О том, как он оказался в Сургуте, руководитель хлебозавода рассказал в своих воспоминаниях: «В юности я много слышал об освоении Севера, мне очень хотелось работать там. После окончания Свердловского техникума пищевой промышленности я отправился в Тюмень, в облисполком, где располагалось управление. Там встретился с главным инженером и прямо сказал: хочу работать на Севере».

Так молодой специалист оказался в Сургуте, где впоследствии прошел путь до главного инженера предприятия, а в 1981 году возглавил хлебозавод. С тех пор он руководит им уже 45 лет.

Приказ от 7 сентября 1981 года о возложении обязанностей директора хлебозавода на Сергея Пустозёрова.

За полвека предприятие прошло несколько этапов модернизации. Уже в 1979 году на хлебозаводе установили туннельную печь и начали переводить оборудование с жидкого топлива на газ. Продукцию предприятия отправляли по железной дороге в отдаленные населенные пункты Севера.

В 1980-е годы хлебозавод считался планово убыточным предприятием. При единой для всей страны цене на хлеб себестоимость его производства на Севере была значительно выше. Ежегодные плановые убытки составляли 800 тысяч рублей. Возникали сложности и с хранением сырья. Со временем на предприятии появились собственные склады и железнодорожный тупик, благодаря которому вагоны с мукой, сахаром и солью стали поступать непосредственно на территорию завода.

Награды Сургутского хлебозавода за качество продукции, полученные в 2003-2012 годах.

Часть истории предприятия сохранилась и в его стенах. Как рассказала Марина Селянина, в одном из производственных цехов до сих пор находится советская мозаика с изображением колосьев: «Она сохранилась на стене даже после модернизации, после перестройки самого помещения. И это уникальный факт с точки зрения истории. Я бы ее точно сделала объектом культурного наследия».

С юбилеем руководителя и коллектив предприятия поздравил почетный гражданин Сургута, руководивший городом с 1990 по 2010 год, Александр Сидоров.

«Я себе неразрывно это представляю: хлебозавод – Сергей Михайлович Пустозёров. Спасибо за то, что делали, за то, что делаете, за то, что готовы делать. Спасибо всему коллективу за эту стабильную, надежную, изо дня в день уверенную работу», – отметил он.

К поздравлениям присоединился и глава Сургута Максим Слепов. Он отметил вклад хлебозавода в обеспечение продовольственной безопасности города: «История Сургутского хлебозавода – это история заботы о горожанах каждый день, 24 часа в сутки, без выходных. Утром, ночью, днем идет работа на хлебозаводе для того, чтобы обеспечить горожан свежим хлебом. Сергей Михайлович принял коллектив в непростые времена, сохранил этот коллектив, приумножил, развил производство».

Сургутский хлебозавод уже полвека обеспечивает горожан хлебом.

Сегодня перед предприятием стоят новые задачи. Около 25 лет назад на хлебозаводе провели масштабную реконструкцию и установили импортное оборудование. Теперь из-за сложностей с приобретением запчастей завод планирует постепенно переходить на российское оборудование, рассказал СИА-ПРЕСС Сергей Пустозёров.

О будущем предприятия на юбилейной встрече предложил задуматься и заместитель председателя Думы Сургута Владимир Болотов: «50 лет – это все-таки повод задуматься о будущем. Мне хочется, чтобы мы с вами все вместе поставили себе цель сделать Сургутскому хлебозаводу задел на ближайшие 20-30, в идеале – 50 лет».

Пряники Сургутского хлебозавода.

Полувековая история Сургутского хлебозавода теперь представлена и в музейных фондах. Архивные документы, фотографии, награды предприятия и воспоминания его сотрудников помогут сохранить историю не только самого завода, но и повседневной жизни нескольких поколений сургутян.