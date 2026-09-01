Рассказываем, какие законы начнут действовать в России и Югре с сентября 2026 года

С сентября россиян ждут новые правила в сфере работы, жилья, образования и финансов. Усилится контроль за мигрантами, семьи с детьми смогут взять ипотечные каникулы, матерям отменят испытательный срок при трудоустройстве, а россиянам разрешат устанавливать самозапрет на азартные игры. Свои изменения ждут и Югру – от газификации до новых школьных программ. Подробнее о новых законах сентября ‒ читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.

Строже к мигрантам

С сентября в России заработает сразу несколько новых правил, касающихся учета и контроля за иностранными гражданами.

Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев и лиц без гражданства на налоговый учет благодаря новому оперативному каналу передачи данных.

Срок обязательного медосвидетельствования для мигрантов, приехавших в Россию более чем на три месяца, сократится с 90 до 30 дней. Если у иностранца выявят опасное инфекционное заболевание, медицинская организация должна будет передать информацию об этом в течение 24 часов. В таком случае мигранта оперативно депортируют.

Кроме того, расширится эксперимент по усиленному контролю за мигрантами в Москве и Московской области. Теперь он будет распространяться не только на иностранных работников из безвизовых стран, но и на иностранцев, которые приехали без визы не для работы и находятся в России более 90 дней.

В Югре тем временем продолжают ужесточать правила в сфере трудовой миграции. В регионе продлили и расширили перечень видов деятельности, в которых запрещено использовать труд иностранцев, работающих по патентам. Одновременно усилился миграционный контроль: за семь месяцев 2026 года из округа выдворили 1 779 иностранцев – более чем в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

Остановка курения

На остановках городского и пригородного общественного транспорта запретили продавать сигареты, вейпы, другую табачную и никотинсодержащую продукцию.

Ранее СИА-ПРЕСС подробно рассказал, как новый запрет будет действовать в Югре. В частности, предусмотрено исключение для населенных пунктов, где торговая точка на остановке является единственным местом продажи такой продукции.

Сохранение исторической памяти

Ремонтировать памятники и другие объекты культурного наследия, посвященные военным конфликтам, их участникам и жертвам, теперь можно будет по упрощенной процедуре. Раньше такой порядок действовал только для мемориалов Великой Отечественной войны.

В Сургуте тем временем продолжают работу над созданием парка исторической памяти на набережной Олега Марчука. Центральным объектом будущего пространства должен стать мемориал.

Ловушки для мошенников (и не только)

С сентября в России заработает сразу несколько новых механизмов противодействия финансовым преступлениям.

Появится единая система учета платежных карт, с использованием которых переводятся денежные средства. Она объединит сведения о банковских картах граждан и должна помочь в борьбе с финансовым мошенничеством.

Кроме того, некоммерческие организации смогут подтверждать свои страницы в социальных сетях через Госуслуги. Это позволит отличать настоящие аккаунты НКО от страниц, которые создают мошенники для сбора денег от их имени.

Расширятся и возможности Росфинмониторинга. Ведомство сможет получать информацию об операциях через Систему быстрых платежей, универсальный платежный код и карты «Мир» напрямую у Национальной системы платежных карт. Это должно ускорить проведение проверок.

Участникам СВО помогут сохранить работу

Участники СВО получат преимущество при сокращении сотрудников – за ними в первую очередь будут сохранять рабочие места. Это касается мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Азарту – стоп

Россияне смогут запретить себе участие в азартных играх, подав заявление через МФЦ или «Госуслуги». Кроме того, в рекламе азартных игр появится обязательное предупреждение о риске игровой зависимости.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал о проблеме игровой зависимости в большом интервью с участницей сообщества «Анонимные игроманы» – о долгах, онлайн-казино и попытках отказаться от азартных игр.

УК проверят на профессионализм

Для управляющих компаний вводят новые требования: сотрудники должны иметь необходимую профессиональную квалификацию, а сами УК – соответствующее оборудование и материально-техническую базу. Решение о выдаче лицензии будут принимать быстрее – за 10 рабочих дней вместо 30.

Для Сургута вопрос работы управляющих компаний сейчас особенно актуален. В конце августа Жилстройнадзор Югры исключил из реестров лицензий УК «Запад» и «СЭУ-8», в результате чего без управляющих организаций остались 84 многоквартирных дома. Одной из причин стало отсутствие у должностного лица «СЭУ-8» обязательного квалификационного аттестата.

Тепло требует вложений

Теплоснабжающие организации будут обязаны утверждать инвестиционные программы. Деньги от амортизации, заложенные в тарифы в этой сфере, можно тратить только на ремонт и развитие инфраструктуры.

Мамам отменят испытательный срок

Женщинам с детьми до трех лет при трудоустройстве нельзя будет устанавливать испытательный срок. Раньше эта гарантия распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.

Подробнее о других изменениях трудового законодательства читайте в интервью СИА-ПРЕСС с представителем Гострудинспекции Югры.

Ипотечная передышка

При рождения второго или последующего ребенка семья сможет взять кредитные каникулы по ипотечным договорам. Длительность льготного периода составит до полутора лет.

Отдельное жилье для студенческих семей

Студенческие семьи получат приоритет на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. При этом образовательные организации должны открыто публиковать правила предоставления такого жилья.

В Югре с начала года действует отдельная мера поддержки студенческих семей: при рождении первого ребенка они могут получить Югорский семейный капитал в размере более 191 тысячи рублей.

Новый налоговый вычет

Граждане смогут получить налоговый вычет со страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. Основной лимит вычета составляет 400 тысяч рублей за год. Закон распространяется на контракты, оформленные с 1 января 2025 года на срок не менее 10 лет.

Таксистам упростят страховку

Самозанятые и ИП, работающие в сфере пассажирских перевозок такси, смогут оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Изменения повысят уровень защищенности пассажиров такси.

За жильем присмотрит регион

Контроль за всем жилищным фондом передадут региональным властям, а муниципальный жилищный надзор упразднят. Предполагается, что это позволит усилить защиту прав жителей.

Новый порядок для киосков

В законе появится понятие «мобильный торговый объект». Регионы смогут самостоятельно устанавливать правила их работы. Также изменится порядок размещения киосков, павильонов и других нестационарных торговых объектов.

Напомним, в Сургуте проблема незаконных НТО обсуждается уже несколько лет. С сентября 2024-го по сентябрь 2025 года власти выдали 186 предписаний о демонтаже таких объектов, 135 были демонтированы. О том, как новый закон повлияет на город ‒ читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.

Югра расширяет газификацию

С 1 сентября в Нефтеюганске начнут организовывать подачу природного газа. Развитие газовой инфраструктуры в Нефтеюганске и Пыть-Яхе должно обеспечить доступ к природному газу более чем для 169 тысяч жителей Югры.

Работы продолжатся и в Сургуте. В рамках программы на 2026-2030 годы планируется техническое перевооружение ГРС-3 бис, что позволит увеличить объемы подачи газа и подключать новых потребителей. Также рассматривается возможность модернизации ГРС-4.

Школьная программа меняется

С 1 сентября в школах Сургута изменится содержание нескольких предметов. Курс «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку.

Изменения затронут и другие предметы: иностранному языку отведут меньше часов, а обществознание будут изучать с 9 класса. Кроме того, во всех школах города появится курс «Духовно-нравственная культура России» – в первом полугодии на него отведут 17 часов.

Также в новом учебном году школьников Югры ждут и другие изменения – оценки за поведение, обновленная профориентация и интеграция школьных сервисов с мессенджером MAX. Подробнее читайте здесь.