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​История югорского Балу: как медведь после долгих лет жизни в клетке обрел новый дом

Рассказываем, что известно о судьбе медведя Балу, годами жившего в клетке под Нижневартовском

​История югорского Балу: как медведь после долгих лет жизни в клетке обрел новый дом
Фото: Центр реабилитации диких животных и птиц «Легенда» / vk.com

Много лет единственным домом медведя Балу была клетка на производственной базе под Нижневартовском. О его судьбе публично заговорили в 2023 году, после чего ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура. Спустя почти три года для медведя наконец нашли новое место – Центр реабилитации диких животных и птиц «Легенда» в Ивановской области, где для него уже строят отдельный вольер. Как развивалась история Балу, почему решение о его переезде заняло столько времени и что ждет медведя дальше – рассказываем в этой статье.

Когда о медведе Балу узнали публично

Первые публикации о медведе появились осенью 2023 года в сообществе «Типичный краб Нижневартовск» во ВКонтакте. 18 октября авторы группы рассказали, что Балу живет в неволе и оказался рядом с людьми еще медвежонком.

«В детстве медвежонок остался один, его вырастили вартовчане. Из-за особенностей поведения медведей после того, как они вырастают среди людей, их уже нельзя отпускать, так как хищник просто не выживет в диких условиях», – говорилось в публикации.

Через месяц историей заинтересовалась природоохранная прокуратура. 28 ноября 2023 года прокуратура Югры сообщила о начале проверки.

«Природоохранной прокуратурой организована проверка после публикации в сообществе «Типичный Краб» о том, что бурый медведь содержится на одном из предприятий Нижневартовска. Животное живет в клетке порядка десяти лет, никаких подтверждающих собственность документов владелец надзорным органам не предоставил», ‒ указали в пресс-службе ведомства.

Вопросы у прокуратуры возникли и к Природнадзору Югры. По данным надзорного ведомства, долгое время должным образом не решался вопрос об определении места содержания медведя в соответствии с требованиями законодательства. При этом Балу передали тому же владельцу на временное содержание.

Природоохранный прокурор также внес представление руководителю Природнадзора Югры и потребовал определить место для дальнейшего содержания животного.

После долгого ожидания – изъятие

Следующая важная новость появилась только в конце лета 2026 года. 10 августа «Типичный краб Нижневартовск» сообщил, что процедура изъятия Балу у частного владельца завершена.

По данным сообщества, медведя много лет содержали на производственной базе на трассе Нижневартовск – Радужный в вольере размером всего 5,5 на 2 метра.

На тот момент вопрос о новом месте проживания Балу еще оставался открытым. До 30 августа Росприроднадзор должен был определить специализированную организацию, которой животное передадут на постоянное содержание. Ранее, как сообщало сообщество, возможность принять медведя рассматривал Московский зоопарк.

Примечательно, что и в этой публикации речь шла примерно о десяти годах, проведенных Балу в клетке.

Для Балу нашли новый дом

Уже 14 августа появилась новая информация: принять Балу согласился Центр реабилитации диких животных и птиц «Легенда» в Ивановской области. Там сразу начали строительство отдельного вольера.

При этом в публикациях «Типичного краба» именно от 14 августа впервые стала фигурировать другая продолжительность содержания животного – более 20 лет.

В тот же день собственный пост о медведе опубликовал Центр «Легенда». Там также указали, что Балу более 20 лет содержится на девятом километре трассы Нижневартовск – Радужный.

В центре описали и условия, в которых живет животное.

«Условия его содержания ужасают: вместо пола ‒ решетка с прутьями, сквозь которые проваливаются лапы, вместо берлоги ‒ проржавевшая железная будка. Поилка в клетке отсутствует. Животное находится в неприемлемых условиях, лишено возможности нормально передвигаться и стоять на твердой поверхности», ‒ говорится в соцсетях Центра.

На строительство нового вольера для медведя требуется 2,2 млн рублей. Центр уже начал работы и объявил сбор средств на материалы и строительство.

«Балу останется у нас пожизненно»

О том, что сейчас происходит с Балу и как пройдет его переезд, корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала основательница и директор Центра реабилитации диких животных и птиц «Легенда» Наталия Иванова.

‒ Медведь Балу уже официально передан вашему центру?

– Да, мы ждем только документы на перевозку. Передача состоялась: Центральный аппарат в Москве принял решение, что медведь закрепляется за нашим центром и передается нам. Теперь Росприроднадзор Югры должен выписать сопроводительные документы, необходимые для перевозки.

‒ Как будет организована транспортировка медведя на такое расстояние?

– Союз аквариумов и зоопарков России (СОЗАР) выделяет на перевозку 100 тысяч рублей. Поедем своими силами – на автомобиле центра с нашим прицепом. Трое суток будем добираться до вас и еще трое суток – обратно.

Медведь будет ехать в специальном прицепе для перевозки животных. В нем установлена специальная немецкая амортизационная система. Также подготовлена увеличенная клетка для транспортировки, в которой медведь сможет лечь, сесть, пить и есть во время дороги.

Кроме того, нам нужно еще сварить внутреннюю транспортировочную клетку и выполнить другие подготовительные работы. Пока мы в этом очень ограничены.

‒ Балу останется в «Легенде» пожизненно?

– Конечно. Балу останется у нас пожизненно.

Полное интервью о спасении медведя Балу читайте скоро на сайте СИА-ПРЕСС.


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