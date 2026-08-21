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В Сургуте после ремонта коллектора вновь открыт участок дороги у памятника Основателям

В Сургуте возобновили движение от улицы Майской до кольца проспекта Ленина

В Сургуте после ремонта коллектора вновь открыт участок дороги у памятника Основателям
Фото администрации Сургута

В Сургуте вновь открыли движение транспорта на участке дороги от улицы Майской до кольца проспекта Ленина. Ограничения вводили из-за ремонта ливневого коллектора. Об этом сообщает администрация Сургута.

Инженерные коммуникации на этом участке прослужили более 30 лет. Общая протяженность объекта составляет 329 метров, из которых подрядчик уже заменил 242 метра труб.

Реконструкция предусматривает замену трубопроводов и частичное увеличение диаметра коллектора. Специалисты также устанавливают новые и реконструируют существующие дождеприемные колодцы. Обновление системы должно снизить риск затопления проезжей части во время осадков.

Замену инженерных сетей и частичное восстановление благоустройства планируют завершить к середине сентября. Новый асфальт уложат до 30 сентября, а в октябре на прилегающей территории высадят деревья.

Восстановление движения по этому участку дороги было перенесено из-за дождей, которые задержали ремонтные работы.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 228, комментариев: 0
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