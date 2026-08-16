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22-комнатное общежитие, трешка на 300 квадратов и хоромы с водопадом — обзор самых дорогих квартир Сургута

Топ-5 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте

22-комнатное общежитие, трешка на 300 квадратов и хоромы с водопадом — обзор самых дорогих квартир Сургута
Фото Avito

Очередной выпуск одного из любимых нашими читателями обзоров, посвященных выставленной на продаже недвижимости в Сургуте. Сегодня — пять самых дорогих квартир, которые можно купить в нашем городе. Если дочитаете до конца, то увидите настоящего рекордсмена — кажется, такого мощного предложения на рынке жилья мы еще не наблюдали.

5 место. Четырехкомнатная квартира за 25 000 000 рублей

Замыкает пятерку квартира площадью 177 квадратных метров на 20-м этаже в одной из кирпичных многоэтажек на Университетской. Владелец говорит о четырех спальнях, кухне с гостиной, трех санузлах, отдельной постирочной и панорамных окнах.

Посмотрите на элегантно обшитый телевизор

Но это не все. За 25 миллионов вы можете натурально купить квартиру с мягкими стенами!

Дизайнер синхронизировал кровать и светильник

4 место. Пятикомнатная квартира за 26 000 000 рублей

Всего на миллион дороже — и можно вести разговор о двухэтажной квартире на самой вершине ЖК «Возрождение». Правда, площадь чуть меньше – 130 квадратов. На 25-м этаже кухня-гостиная и мастер-спальня со своей душевой, на 26-м — детские комнаты и кабинет.

Кухня, гостиная и кабинет в одном помещении — довольно скромно по меркам сургутского топа

Как ни странно, но в топе дорогих квартир Сургута — ни одного кричащего золотого элемента

Лестница с подсветкой составляет почти треть всех фото из объявления об этой квартире — видимо, предмет особой гордости

3 место. Апартаменты на 22 комнаты за 35 091 000 рублей

А вот тут начинается экзотика. Формально в объявлении объект обозначен как апартаменты с «10 и более» комнатами. Фактически же комнат здесь 22, а общая площадь составляет чуть больше 500 квадратных метров в доме на Губкина недалеко от главного офиса «Сургутнефтегаза».

Хотели бы жить в таком чудесном антураже?

В сущности, речь идет о большом офисе, который продавец как-бы позиционирует как жилье, но не скрывает, что можно там поселить фирму или сделать что-то вроде хостела.

Можно устроить себе отдельную зону а-ля «поликлиника в ранние 90-е»

В помещении есть два входа, место для КПП и большая парковка рядом.

На все 22 комнаты — только одно подобие кухни. Зато есть десять санузлов

2 место. Трехкомнатная квартира за 40 000 000 рублей

На втором месте расположилась трехкомнатная квартира площадью почти 301 квадратный метр на улице Энергетиков (напротив гуманитарного корпуса СурГУ и «Ботаники»). Это не опечатка – трехкомнатная квартира на 301 квадратный метр.

Есть где разгуляться

Квартира двухуровневая. На нижнем этаже — кухня-гостиная, детская, большая гардеробная, санузел, утепленный панорамный балкон и в качестве бонуса — собственная сауна. Наверху находятся спальня и огромная ванная с джакузи.

Кухня без сусального золота на втором месте нашего топа — уходит эпоха!

Санузел с широкой душой

(Если кто-то читал цикл книг про Ехо писателя Макса Фрая — кажется, эта квартира ровно оттуда)

1 место. Двухуровневый пентхаус за 130 000 000 рублей

А вот и обещанный рекордсмен. Обычно в наших рейтингах квартиры пробивают планки в 30-40, иногда 50 миллионов, но чтобы сразу 130 — это редкость.

За эти деньги предлагается купить 400-метровый пентхаус на 25-26 этажах ЖК «Северная Венеция» на Университетской. Продавец заявляет, что там еще никто не жил (впрочем, это немудрено, с такой-то ценой и обстановкой).

Кухня в лучших традициях нашего топа квартир

На первом уровне находятся кухня площадью больше, чем любая студия в Сургуте, столовая, гостиная, две детские, гардеробная и два санузла. Из гостиной и столовой можно выйти на большую террасу с видом на парк «За Саймой», Обь и город. На второй этаж ведет лестница из «бразильского гранита с коваными перилами».

Солидный кабинет для солидных господ

Наверху — кабинет из массива дорогих пород дерева с собственной кофеваркой и сейфом, холл для гостей, спальня со своим санузлом и гардеробной, еще две детские, прачечная и дополнительные гардеробные. Плюсом итальянская мебель, венецианская штукатурка, видеонаблюдение и прочие опции богатого жилья по-сургутски.

А это для тех, кто не хочет мыться под водопадом

Но это цветочки. Одна из главных фишек — расположенный между двумя этажами квартиры водопад высотой в 7 метров (к сожалению, на фотографиях в объявлении его не показали, придется верить на слово). Как утверждает продавец, это нужно для поддержания микроклимата. Редко где такой увлажнитель встретишь.

Как вам квартиры из этого топа? Делитесь мнениями в комментариях!

Если вы интересуетесь более реальными способами обновить свое жилье — почитайте обзор о нынешних тенденциях в сфере недвижимости в Сургуте.


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16 августа в 13:28, просмотров: 1040, комментариев: 0
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  1. 22-комнатное общежитие, трешка на 300 квадратов и хоромы с водопадом — обзор самых дорогих квартир Сургута 1040
  2. Наступающая неделя в Сургуте будет в меру теплой и почти без дождей 745
  3. Автомобилисты в России в 2027 могут попасть под внеплановое медосвидетельствование и лишиться прав 629
  4. Видео с конфликтом мужчины и полицейских в Сургуте оказалось фейком 591
  5. В Югре смертность от пьяных аварий за десять лет сократилась более чем вдвое 551
  6. Выставка «Товары земли Югорской» вновь приедет на центральную площадь Сургута. Год назад там был ажиотаж 376
  7. В Югре завершился конкурс инициативных проектов. У Сургута была одна заявка, и та не прошла 181
  8. ​«Велодорожка для эквилибристов?»: житель Сургута удивился узкой полосе асфальта у дороги 159
  9. ​Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей премиум-подразделений российских банков 111
  10. Половина югорчан получает зарплату выше средней по стране. Круче только северяне 36
  1. ​Когда теперь платить за вывоз мусора в Югре? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1699
  2. ​Почти 140 тысяч зарплаты и минус 30% по жилью: в Тюменьстате рассказали, что происходит с экономикой Югры 1669
  3. ​Ирина Урванцева: «Сердце прощает многое, но не халатность» 1657
  4. ​Образование – плюс, жилье и досуг – минус: как Сургут выглядит в рейтинге качества жизни? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1558
  5. В 30-м микрорайоне Сургута планируется построить две одинаковые школы на 3 тысячи мест 1555
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 августа? // АФИША 1549
  7. Сургутские дорожники завершили обновление Тюменского тракта, бульвара Свободы и часть проспекта Ленина 1537
  8. ​«Эконадзор»: недостроенный морг в Сургуте сносят бесплатно, а кирпич с объекта продают через объявления 1470
  9. Югра больше не будет давать пособия многодетным семьям, которые только заехали в округ 1457
  10. Мнение горожанина: «Сургут просел и очень сильно после 2011 года» 1423
  1. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 3603
  2. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 3379
  3. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 3350
  4. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 3053
  5. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 3026
  6. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 2834
  7. Какие выплаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2828
  8. ​Совпадение 2805
  9. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2775
  10. Сургут может не заметить проблему, пока земля не уйдет из-под ног 2649

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