Прокуратура Югры проверит видео с танцами школьниц у мемориала в Югорске

Прокуратура Югры организовала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором школьницы танцуют возле мемориального комплекса «Воинская слава» в Югорске. Особое внимание надзорное ведомство уделит тому, как родители исполняют обязанности по воспитанию детей.

Проверку по поручению прокурора Югры Дмитрия Попова проводит Югорская межрайонная прокуратура. Специалисты также оценят соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Правоохранительные органы параллельно проводят процессуальную проверку произошедшего. Ее результаты прокуратура взяла на контроль. После завершения всех мероприятий будет принято решение.