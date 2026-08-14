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В четырех медицинских учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа пациенты смогут проходить рентгенодиагностику с использованием новых портативных комплексов. Их главные преимущества — мобильность и сверхнизкая лучевая нагрузка, что делает диагностику безопаснее для пациентов и медперсонала. Оборудование в Салехард, Тарко-Сале, Тазовский и Сеяху поставила компания СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера).

Врачи смогут проводить рентгенологические исследования во время выездов санавиации и там, где использование стационарного оборудования затруднено или невозможно.

Благодаря плоскопанельному детектору и сменным коллиматорам устройство обеспечивает высокое качество снимков при минимальном облучении: мощность дозы на расстоянии одного метра составляет всего 0,15 мГр/ч.

Аппарат работает от аккумулятора: одного заряда хватает на 290 снимков, а полная зарядка занимает около 30 минут. При этом устройство весит всего 2,4 кг — это самый лёгкий аппарат в своём классе.

Исследование занимает примерно три секунды, что сокращает время ожидания для пациентов и повышает пропускную способность кабинетов. Врач получает снимок практически сразу после исследования: он автоматически передается накомпьютер по Wi-Fi, без использования пленки и химических реагентов.

Дмитрий Лобанов, управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка:

«Для Ямала с его огромной территорией и удаленностью многих населенных пунктов мобильность и скорость диагностики имеют первостепенное значение. Теперь провести оперативное обследование станет проще. Это особенно важно для санавиации и тяжёлых больных, которых нельзя транспортировать. Мы в Сбере убеждены: технологии должны делать жизнь людей проще, безопаснее и комфортнее, а здоровье — это безусловный приоритет».

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