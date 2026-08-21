Почти 3,8 млн заявлений подали в колледжи России в 2026 году

В России завершился основной этап приемной кампании в колледжи и техникумы. В этом году абитуриенты подали почти 3,8 млн заявлений − на 450 тысяч больше, чем годом ранее. На бюджет претендуют более 2,8 млн поступающих, сообщает Минпросвещения РФ.

«В среднем конкурс составил порядка 3,2 заявления на одно бюджетное место – это на одно заявление больше, чем в прошлом году. Такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования: более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения», − отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Самым востребованным направлением стало сестринское дело − на него подали почти 200 тысяч заявлений. Далее идут разработка и управление программным обеспечением − около 182 тысяч, лечебное дело − 124 тысячи, туризм и гостеприимство − 114 тысяч и обслуживание и ремонт автомобилей − почти 85 тысяч заявлений.

Растет интерес и к федеральному проекту «Профессионалитет», который предполагает более тесную связь обучения с будущими работодателями. На эти программы поступило почти 1,3 млн заявлений − более чем на 350 тысяч больше, чем год назад.

Кстати, в Югре среднее профессиональное образование можно получить в 33 учреждениях. В 2026 году на бюджет планируют принять 8 895 человек − на 1 150 больше, чем в прошлом году. Среди наиболее востребованных направлений в округе − добыча и переработка нефти и газа, строительство, креативные индустрии. Из рабочих профессий популярны сварщик и мастер по ремонту автомобилей.

По информации окружных властей на конец июля, в колледжи и техникумы Югры было подано 28 849 заявлений на 13 977 бюджетных и платных мест. Средний конкурс составлял около двух заявлений на место.

Еще выше конкуренция на программах «Профессионалитета»: 8 261 заявление на 2 973 места− примерно три человека на место. Сейчас в Югре работают три образовательных кластера, в том числе по направлениям топливно-энергетического комплекса, добычи полезных ископаемых и педагогики. Еще два планируют открыть в 2027 году − для подготовки кадров в ТЭК и транспортной отрасли.

Ранее стало известно, что в Югре ввели дополнительную проверку иностранных аттестатов при поступлении в колледжи. Каждый такой документ перед зачислением абитуриента направляют в УМВД. Новые правила появились после выявления поддельных аттестатов.