День физкультурника в Сургуте 15 августа: программа спортивного праздника

В Сургуте 15 августа отметят День физкультурника. Основная программа пройдет с 11:00 до 15:00 на площади возле спортивного комплекса «Олимп» на улице Университетской, 21/2. Об этом сообщает администрация Сургута.

Для жителей и гостей города организуют соревнования по шахматам, шашкам, футболу, брейкингу, настольному теннису и прыжкам на скакалке. Также пройдут веселые старты, прием нормативов ГТО, турнир по силе удара и мастер-классы по фитнесу, суставной гимнастике и армрестлингу.

С 12:00 до 13:00 состоятся соревнования по дартсу, прием нормативов ГТО и веселые старты в зачет городской Спартакиады «ZАГЛАВНОЕ».

В программу праздника также включили концерт, финал конкурса «Мисс Спорта Сургута», ярмарку и розыгрыш призов. Победителей и призеров спортивного праздника наградят.

Еще одной площадкой станет ледовая арена «Титан». С 10:15 до 11:15 там организуют массовое катание для всех желающих.

Посмотрите также афишу других городских мероприятий, запланированных на выходные 15-16 августа.