Улицу Игоря Киртбая в Сургуте расширят до четырех полос в 2027 году

Улицу Игоря Киртбая в Сургуте впервые ждет масштабная реконструкция. Дорогу расширят до четырех полос, обустроят разделительную полосу, парковки, велодорожки и тротуары. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

По его словам, обновление улицы улучшит транспортное сообщение для жителей микрорайонов 37 и 5А, а также движение на въезде в Сургут. На дороге появятся новое освещение и система видеонаблюдения.

Контракт на реконструкцию рассчитан на два года. Генеральный подрядчик ООО СК «ЮВиС» этим летом занимается переустройством инженерных сетей — это наиболее объемный этап. Затем специалисты перенесут сети электроснабжения и связи. Строительство новой проезжей части и благоустройство территории запланированы на следующее лето. Подрядчик предоставит восьмилетнюю гарантию на выполненные работы.

Между тем в Сургуте на месяц раньше были завершены работы по капитальному ремонту четырех крупных участков дорог.