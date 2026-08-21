Как в Сургуте предпринимателям помогают компенсировать затраты, покупать оборудование и развивать производство

В Сургуте продолжают развивать систему поддержки малого и среднего бизнеса. Она включает прямые субсидии, налоговые и арендные льготы, а также региональные меры помощи. Заместитель главы Сургута Артем Кириленко отметил, что кроме прямых выплат предпринимателям предоставляют льготы по налогам, аренде имущества и земли. В совокупности такая поддержка оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Еще около 1,2 миллиарда приходится на субсидии и гарантии региональных фондов. Если учитывать государственные и муниципальные закупки, а также субсидирование услуг, общий объем возможностей для бизнеса приближается к 6 миллиардам рублей.

Одно из направлений — поддержка производственных предприятий. Из 18 поступивших в этом году заявок документальный отбор прошли 14. Окончательное решение принимает комиссия после выезда специалистов непосредственно на предприятия.

При оценке заявок учитывают реалистичность проекта, компетенции руководства, значимость поддержки для компании, возможность создания новых рабочих мест и будущие налоговые поступления. По словам Артема Кириленко, для небольших предприятий субсидия может стать серьезным стимулом для запуска нового направления или модернизации производства. «У нас возвратность денег в виде налогов в бюджет города — на один выплаченный рубль субсидии два рубля возвращаются в бюджет», — отметил Артем Кириленко.

Всего по различным направлениям ежегодно поддержку получают около более 120 предпринимателей. Кроме производственных компаний, действуют меры для социально значимого бизнеса и представителей креативных индустрий. Основное направление расходования средств — приобретение оборудования. Также субсидию можно направить на сертификацию продукции и покупку франшизы.

Одним из претендентов на поддержку стал реабилитационный центр «Жемчужина Югры». Здесь занимаются изготовлением протезов верхних и нижних конечностей, ортезов, корсетов, индивидуальных стелек и других средств реабилитации. Старший менеджер центра Анна Богданова рассказала, что предприятие планирует приобрести 3D-принтер для изготовления корсетов по типу Шено (он используется для лечения сколиоза).

Сейчас производство таких изделий занимает около полутора-двух месяцев, поскольку после сканирования пациента данные отправляют в Санкт-Петербург. В случае приобретения оборудования необходимые заготовки смогут изготавливать в Сургуте, а срок получения корсета пациентами планируют сократить до двух недель.

Стоимость принтера составляет около 4 миллионов рублей, размер заявленной субсидии — 3 миллиона. В 2025 году центр изготовил 77 корсетов, а только за первое полугодие 2026 года — уже 53. В целом здесь производят порядка 100 наименований изделий, а количество пациентов, по оценке представителей организации, увеличилось примерно в полтора раза.

Еще один получатель поддержки — ООО «Сибирский тракт», производящее соединительные детали для трубопроводов. «Ранее предприятия нефтегазового комплекса закупали эти компоненты в основном в США и Канаде, но теперь поставки оттуда прекратились, и отечественные компании начали искать местных производителей, — рассказал коммерческий директор ООО «Сибирский тракт» Виталий Раужин. — Мы и стали тем региональным производителем и поставщиком этой продукции для нефтегазовой сферы. После запуска необходимых производственных мощностей мы планируем выйти на федеральный уровень».

В этом году город ускорил прием и рассмотрение заявок. Ранее многие комиссии проходили в ноябре-декабре, теперь часть из них уже состоялась. По словам Артема Кириленко, решение связано со сложной ситуацией для бизнеса: снижением числа заказов и изменениями налогового законодательства. Кроме того, с этого года финансирование таких мер идет только из местного бюджета, что позволило быстрее проводить конкурсные процедуры.

Администрация города предоставляет широкий спектр мер поддержки бизнеса. Предпринимателям проводят консультации, встречи с юристами и другими специалистами. Поддержка организована в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Справка СИА-ПРЕСС: По итогам 2025 года объем прямого финансирования малых и средних предприятий из городского бюджета составил около 70 миллионов рублей.

При поддержке Администрации Сургута