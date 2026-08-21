Прямые рейсы из Сургута на Пхукет возобновятся с 6 ноября 2026 года

Сургут вновь получит прямое авиасообщение с Пхукетом. Рейсы на популярный тайский курорт возобновятся 6 ноября и будут выполняться до 23 апреля. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».

Перевозить туристов будет авиакомпания Azur Air. Стандартная продолжительность туров составит 11 ночей, бронирование уже открыто. Расстояние от Сургута до острова составляет 6270 километров, а прямой перелет позволит обойтись без пересадки в Москве или Новосибирске.

Сургут впервые вошел в программу полетов перевозчика на Пхукет в прошлом зимнем сезоне вместе с Тюменью и Минеральными Водами.

До 24 октября продолжит действовать летнее расписание. В его рамках из Сургута доступны рейсы в Волгоград, Ереван, Фергану, Анталью и Геленджик. В ноябре его сменит зимняя программа.

Напомним, что с октября возобновляются прямые рейсы из Сургута в Дубай.