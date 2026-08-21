Ввод жилья в Югре сократился на 30% в первом полугодии 2026 года

Югра заметно сократила темпы ввода нового жилья: за январь-июнь 2026 года в регионе сдали 164,1 тысячи квадратных метров. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Тюменьстата.

Снижение зафиксировано и в строительной отрасли в целом. Объем выполненных строительных работ за первое полугодие уменьшился на 18,4% и составил 207,4 млрд рублей.

Отрицательная динамика по вводу жилья наблюдалась и по итогам прошлого года. В 2025 году в Югре ввели 910,4 тысячи квадратных метров жилья — на 6,7% меньше показателя предыдущего года.

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