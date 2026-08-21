Ремонт четырех важных участков дорог в Сургуте завершают на месяц раньше срока

В Сургуте на месяц раньше намеченного срока завершается ремонт дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В этом году по нему обновляли четыре участка улично-дорожной сети. Работы полностью завершены на Тюменском тракте, бульваре Свободы и проспекте Ленина в границах от улицы Декабристов до Майской. Улица Электротехническая готова на 98 процентов. На последнем объекте подрядчику осталось привести в нормативное состояние обочину и нанести разметку на пешеходных переходах. Финансирование работ по нацпроекту шло из окружного и городского бюджетов.

«На месяц раньше срока завершаем в Сургуте дорожно-ремонтную кампанию по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Хороший темп. Достойный уровень, который продемонстрировали подрядные организации. К новому учебному году сургутяне получат и другие обновленные дороги, работы по которым выполняли за счет муниципального и окружного бюджетов. Работы там также на финальной стадии», – отметил глава Сургута Максим Слепов.

Параллельно подрядчики приводят в порядок дороги по другим программам. За счет окружного софинансирования ремонтируют еще четыре объекта. На улицах Гагарина и Геологической уже завершено устройство слоев износа.

Продолжаются работы на двух участках улицы Профсоюзов. На отрезке от проспекта Ленина до улицы Лермонтова укладывают верхний слой асфальтобетона и устанавливают бортовые камни. Щебеночные основания тротуаров уже готовы. Далее подрядчику предстоит отремонтировать парковки и заезды, а также уложить асфальт на тротуарах.

Второй участок Профсоюзов – от улицы Островского до Маяковского – готов на 45 процентов. Нижний слой асфальтобетонного покрытия там уже уложен, верхний выполнен на 80 процентов. Остается привести в порядок заезды и парковки.

Еще один крупный фронт работ развернут на проспекте Ленина. За счет местного бюджета дорожники ремонтируют два участка магистрали, а также улицу Дзержинского, готовность которой достигла 99 процентов. Отрезок проспекта от Майской до Университетской выполнен на 87 процентов. Проезжая часть уже обновлена, по четной стороне обустроены тротуары с разделением пешеходной и велосипедной зон. Сейчас подрядчик работает над парковками по нечетной стороне и продолжает устройство тротуаров.

«По инициативе Главы города Максима Николаевича Слепова в 2025 году мы приступили к ремонту проспекта Ленина. Полностью ремонт на данном объекте планируем выполнить до 1 сентября. Хотелось бы также отметить хорошую работу подрядных организаций, которые в этом году показали очень высокие темпы. Практически все подрядчики приступили к ремонту своих объектов уже в мае. Из 22 основных объектов 10 завершены, по оставшимся – достаточно высокий процент выполнения работ», – отметила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Работы на объектах, включенных в «Карту развития Югры», контролируют депутаты и общественники. «Все это – наказы избирателей, запросы наших жителей. Согласитесь, намного приятнее и комфортнее передвигаться по благоустроенной тротуарной плитке, чем по обычному асфальту. На участке от улицы Университетской до кольца Островского по проспекту Ленина уложили практически полтора километра нового покрытия, обустроили три с половиной километра тротуаров и проложили велодорожку протяжённостью один километр восемьсот метров. Понимаете, улица приобрела совершенно другой, современный вид», – обозначил депутат Думы Югры Александр Сальников.

Всего в этом году на обновление магистралей, внутриквартальных проездов, устранение колейности и ямочный ремонт в Сургуте направили более 2 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок свыше 20 километров дорожного полотна общей площадью более 300 тысяч квадратных метров – почти на 20 тысяч больше, чем годом ранее.

При поддержке Администрации Сургута