Ровно десять лет назад в Сургуте задушили молодежный праздник красок холи. А теперь…

Юмористическая страничка.

Увидел, что в Сургуте проходит фестиваль русско-индийской культуры «Сангам» с лозунгом «Место встречи культур и сердец». Там можно познакомиться с индийской кухней, узнать про прекрасные десятилетия дружбы между нашими странами, надевать сари на скорость и так далее. Здорово.

Символично, что проходит этот праздник на площади перед «Сургут Сити Моллом». А символичность эта заключается в следующем: интересно, вспомнил ли кто-нибудь из участников или организаторов чудного фестиваля «Сангам» о том, что было на той же площади ровно десять лет назад?

Напомню. Именно там прошел последний в истории Сургута (на данный момент) молодежный фестиваль красок холи. Это когда собралась огромная куча молодежи и обкидывалась разными яркими красками и веселилась от души. Более этого не повторялось, потому что местные консерваторы посмотрели на это действо, нахмурились, и сказали, что негоже в православном городе радоваться жизни устраивать какие-то бесовские и чуждые нашей культуре ритуалы.

Несколько позже я написал статью под названием «Бхай или не бхай?», в которой не без иронии указал на неудобную ситуацию – получается, мы тут сами придушили культурное явление стратегических союзников, с которыми нас связывают «75 лет дружбы» (именно так называется одна из лекций на фестивале «Сангам»). И как бы не пришлось потом перед братьями отрабатывать.

Прошли годы, все так и случилось. Теперь вопросов нет – однозначно бхай.

P.S. Если серьезно – я только рад, что подобные культурные события, типа «Сангама», проходят в Сургуте. Может, заодно и праздник холи вернем?