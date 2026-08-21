В Югре и России с 1 сентября изменятся правила диспансеризации

С 1 сентября в России изменятся правила оформления результатов диспансеризации. В медицинских картах появятся дополнительные показатели, которые позволят подробнее оценивать состояние сердечно-сосудистой системы пациентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ Минздрава России.

Врачи начнут фиксировать липидный профиль: уровень холестерина ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП, а также содержание триглицеридов. Эти показатели используются для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Еще одним нововведением станет указание предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. Показатель помогает оценить вероятность заболевания до проведения дополнительных исследований.

После второго этапа диспансеризации в документах также будут отражать результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.

Напомним, что за первые два месяца лета в Окружной кардиологический центр, находящийся в Сургуте, за помощью обратились 2,5 тысячи людей, из них 700 поступили экстренно.