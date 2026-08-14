Ветераны СВО в Югре смогут пройти углубленную диспансеризацию за один день

Ветераны СВО в Югре могут пройти углубленную диспансеризацию всего за один день. Обследования проводят в специально определенных медицинских организациях, а для жителей муниципалитетов предусмотрена доставка до медучреждения и обратно. Об этом сообщает канал «Югра официально».

Программу организовали государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Минздравом России. В перечень обследований дополнительно включили проверку на патологии органов слуха.

Сейчас диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении югорского филиала фонда. Новый формат должен сделать медицинское обследование доступнее и сократить время его прохождения.

«Диспансеризация ветеранов специальной военной операции — это один из ключевых элементов заботы о наших защитниках. Здоровье и благополучие тех, кто с честью выполнял свой долг, защищая нашу Родину, должно быть в центре внимания общества. Регулярное медицинское обследование позволяет своевременно выявлять и лечить заболевания, обеспечивая ветеранам активную и достойную жизнь», — отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Югре Игорь Илык.