Жители Сургута жалуются на состояние дороги на улице Игоря Киртбая

Ранее стало известно, что в Сургуте завершается масштабная дорожно-ремонтная кампания, однако жители обратили внимание на состояние отдельных улиц. Так, горожанка Мария С. пожаловалась на улицу Игоря Киртбая.

«Пройдитесь по нечетной стороне Игоря Киртбая – как после бомбежки», – написала сургутянка в комментариях под постом администрации города во ВКонтакте.

В мэрии ответили, что улицу Киртбая планируют полностью реконструировать. Здесь заменят дорожное полотно, обустроят тротуары, новые остановки и освещение. Завершить работы власти рассчитывают к 2027 году.

«В текущем сезоне проведение капитального ремонта нецелесообразно. В качестве временной меры подрядная организация проводит локальный ямочный ремонт для устранения наиболее опасных дефектов», – говорится в ответе администрации Сургута.

Представители власти также добавили, что на участке установили знаки ограничения скорости.