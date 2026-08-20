Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

22 августа

Выставка «Геннадий Райшев: героический эпос манси «Песни святых покровителей»

Место проведения: Библиотека им. Н.М. Рубцова, улица Бажова, 17. Время: с 11:00 до 18:00.

У жителей и гостей Сургута есть возможность познакомиться с выставкой копийных работ заслуженного деятеля культуры ХМАО Геннадия Райшева. Посетители узнают тайны сибирского фольклора ‒ в экспозиции представлены выразительные и самобытные образы героев мансийского эпоса.

Телефон для справок: 35-40-45, 35-40-38. Вход свободный. 6+

Праздничное мероприятие ко Дню Государственного флага России

Место проведения: Площадь Советов перед Сургутской филармонией, улица Энгельса. Время: 12:00.

В субботу сургутяне отметят День Государственного флага России. В программе запланирована церемония поднятия российского триколора, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов Городского культурного центра.

Вход свободный. 0+

Спектакль-концерт «Вертинский»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Зрителям покажут моноспектакль, посвященный жизни и творчеству Александра Вертинского. На сцене судьба великого шансонье 20-го века переплетается с его песнями. Спектакль проводит публику через переломные моменты биографии артиста, где каждое событие необратимо меняет его, – от потери матери до эмигрантского одиночества и гибели друзей и любимых.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

23 августа

Выставка «На одной волне»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

В Сургуте продолжает действовать выставка о водной стихии. В экспозицию вошли живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейного собрания. Посетители увидят морские пейзажи, изображения рек и другие работы, в которых авторы по-разному передают тему воды.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер‑класс «Луна и Солнце»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 11:00.

Дети и их родители смогут создать подвеску из спила сосны, на котором также нужно будет изобразить традиционные орнаменты акриловыми красками. Такой уникальный арт-объект станет отличным подарком или украшением дома.

Телефон для записи: 24-78-39. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+