Обзор новых комментариев под выпуском «О чем говорят» о том, почему Сургут теряет привлекательность для переезда

Ранее редакция СИА-ПРЕСС спрашивала у горожан, почему Сургут считают непривлекательным для переезда. В числе главных причин читатели называли суровый климат, дорогую жизнь и жилье, нехватку мест для отдыха и досуга, а также удаленность города от центральной части страны.

Под выпуском «О чем говорят» с журналистами СИА-ПРЕСС Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским появились новые комментарии. Часть зрителей связала снижение привлекательности Сургута с экономическими изменениями последних лет, другие вновь заговорили о дорогом жилье, климате и оттоке молодежи. При этом нашлись и те, кто не согласен с тем, что город становится менее комфортным для жизни. Новые мнения читателей – в нашем обзоре.

«Сургут просел после 2014 года»

Один из зрителей связал изменения в городе с событиями середины 2010-х годов.

«Сургут просел, и очень сильно, после 2014 года. Первый звоночек был, когда продавали новое здание «Газпрома», – написал пользователь под ником ЛюськаМуська.

Речь идет о так называемой «газпромовской свечке» на проспекте Ленина. Здание строили как головной офис «Газпром переработки», однако после переезда компании в Санкт-Петербург работы остановились. В 2017 году объект пытались продать почти за два млрд рублей, но покупателя не нашли. Позже недострой перешел сначала Сургуту, а затем округу.

В начале августа 2026 года здание вновь выставили на торги – теперь за 956,3 млн рублей. При этом завершение строительства ранее оценивали более чем в шесть млрд рублей.

Климат, зарплаты и дорогое жилье

Часть зрителей снова назвала более привычные причины низкой привлекательности Сургута.

«В Сургуте климат тяжелый, заработки невысокие, в средней полосе России можно столько же заработать, цены на жилье космические», – считает пользователь под ником Елена Шарапова.

Еще одна участница обсуждения считает, что при нынешних доходах для многих горожан вопросы культуры и досуга отходят на второй план.

«Да при чем тут культурные программы вообще. Жрать нечего, средняя зарплата у офисных женщин – 60 тысяч, у мужа-автослесаря – 100. Вот и выживаем в холоде без весны. Вы о какой культуре говорите? Нищета и бедность с серостью за ручку», – написала зрительница под ником ГеллаИванова.

Отметим, похожие аргументы звучали и в предыдущем опросе СИА-ПРЕСС.

«Не согласен, что все ухудшается десятилетиями»

Не все зрители поддержали тезис о длительном упадке города.

«Не согласен про 35 лет, что стало все ухудшаться! Филармония и ряд других прекрасных социально значимых сооружений были построены не 35 лет назад. Наш спад начался в 2011 году», – написал пользователей с никнеймом avs8421.

Далее он связал изменения в городе со сменой регионального руководства и выразил мнение, что после этого возможности Сургута для развития стали сокращаться. По словам комментатора, ранее город воспринимался как «прекрасный, расцветающий» центр нефтяной отрасли.

«Курган становится только лучше»

В обсуждении также появились сравнения с другими городами.

«На прошлой неделе был несколько дней в Кургане – город не опускает планку, становится только лучше в плане благоустройства», – написал пользователь Рома Романов.

Другой зритель отметил, что россияне чаще рассматривают для переезда более южные регионы – например, Краснодарский край и Крым.

«Привлекательным для переезда последние лет 30 был Краснодарский край. После 2014 года стал... Крым. Там «уютно и по-домашнему». Про привлекательность Сургута не слышал ни разу», – отметил пользователь с ником abllamer.

Молодежь уезжает и не возвращается

Отдельная дискуссия развернулась вокруг молодежи.

«Очень многие уезжают из Сургута учиться, и только единицы из них возвращаются обратно. Остальные продолжают жить там, где они отучились», – написал пользователь с никнеймом shamtoy.

Он привел пример сургутского сообщества скейтбордистов. По его словам, в городе не хватает полноценной инфраструктуры – в том числе крытого скейт-парка, соревнований и мастер-классов.

«Я сам катаюсь на скейтборде, у нас довольно большое комьюнити, и многие молодые ребята уезжают, в том числе из-за того, что нет скейт-парка, нет крытого скейт-парка. Нет каких-либо мероприятий, соревнований, мастер-классов и тому подобное. Вроде бы мелочь, но такие мелочи по крупицам складываются в решение. Я сам остался, надеялся на улучшение, но, по-видимому, это было неправильное решение», – отметил он.

Проблема со скейт-парками в Сургуте действительно поднималась ранее. В 2024 году старую площадку возле парка «За Саймой» демонтировали из-за аварийного состояния.

Позже жители добились проекта нового скейт-парка в 39-м микрорайоне. Его планировали построить в 2025 году, но сроки перенесли на 2026-й из-за непригодного грунта, который не учли в проекте.

А нужен ли рабочему городу большой культурный выбор?

В ответ на комментарий о молодежи другой зритель предложил посмотреть на ситуацию иначе.

«Ситуация со скейт-парками – это вершина айсберга. Просто рассудите логически: в Сургуте добывается нефть, это основной вид деятельности города. Значит, это рабочий город», – написал пользователь с ником Kiberstranik.

По его мнению, Сургут исторически привлекает прежде всего людей, которые едут сюда работать, и каждому стоит самому решить, подходит ли ему такой формат города.

Кстати, недавний рейтинг качества жизни показал, что среди городов Югры и УрФО у Сургута есть как сильные, так и слабые стороны. Лучше всего город выглядит по образованию и развитию, безопасности и материальному благополучию, а слабее – по жилищным условиям, спорту, культуре и досугу, социальной защите и поддержке семьи.