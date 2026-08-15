Рассказываем, что происходит с новостройками, вторичкой и ценами на жилье в Сургуте

Рынок недвижимости Сургута в 2026 году развивается сразу по нескольким сценариям. Спрос на новостройки заметно скачет, вторичное жилье постепенно усиливает позиции, а интерес к дачам и частным домам летом резко вырос.

При этом серьезного роста цен на жилье пока не наблюдается. О том, как меняется рынок, какие квартиры выбирают сургутяне и как они оплачивают покупку, СИА-ПРЕСС рассказали представители федерального агентства недвижимости «Этажи».

Новостройки: после июньского всплеска – новое снижение

Первые три месяца 2026 года рынок новостроек в Сургуте был относительно стабильным: количество сделок оставалось примерно на одном уровне. Затем спрос почти вдвое снизился и оставался таким около двух месяцев.

Ситуация резко изменилась в июне – продажи вернулись примерно к январским показателям. Руководитель сургутского филиала «Этажей» Евгений Лисенков связывает всплеск с ожиданиями изменений в семейной ипотеке. Часть покупателей решила не откладывать приобретение жилья и воспользоваться действующими условиями.

Однако уже в июле продажи новостроек снова снизились – примерно на 10%. В компании считают, что одна из причин заключается именно в высокой активности месяцем ранее: часть спроса, который мог прийтись на июль и август, фактически переместилась на июнь.

«Мы ждем по новостройкам обратный эффект уже в августе. Рассчитываем, что за этот месяц динамику вернем. И это не пустые надежды. Ведь уже точно известно, что с 1 октября условия по семейной ипотеке изменятся, а значит осталось меньше двух месяцев у семей с одним-двумя детьми получить выгодные условия жилищного кредитования. Люди, вероятнее всего, правом своим захотят воспользоваться», – отметил Евгений Лисенков.

Вторичное жилье набирает обороты

На фоне нестабильного спроса на новостройки вторичный рынок постепенно укрепляет позиции.

По данным «Этажей», тенденция к смещению интереса покупателей в сторону готового жилья началась еще в 2025 году и продолжилась в этом. К концу лета она стала заметнее.

«Логика покупателей здесь достаточно понятна: если новые условия ипотечного кредитования ограничивают возможности покупки квартиры в новостройке, альтернативой становится готовое жилье. И то, что сургутяне все чаще предпочитают новостройке вторичку, говорят наши данные по задаткам. Если прогноз оправдается и все пойдет в текущей динамике, вторичный рынок может стать главным сегментом недвижимости во второй половине года», – рассказал Евгений Лисенков.

Дачи и дома показали рост

Еще один заметный тренд этого года – интерес к загородной недвижимости.

В июне и июле количество сделок в этом сегменте, по данным компании, выросло примерно вдвое по сравнению с предыдущими месяцами.

На фоне колебаний рынка новостроек дачи и частные дома пока выглядят одним из наиболее динамичных направлений.

Половина покупателей обходится без ипотеки

Меняется и способ покупки недвижимости. В 2026 году продолжилась тенденция прошлого года – растет доля сделок за собственные средства.

По данным «Этажей», примерно половина клиентов покупает недвижимость за наличные. Еще около половины используют ипотеку.

При этом доля семейной ипотеки с начала 2026 года составляет в среднем около 28% от всех жилищных займов.

Что происходит с ценами

Несмотря на скачки спроса, заметного роста стоимости жилья в Сургуте пока нет.

Более того, средняя цена квадратного метра в новостройках за первые семь месяцев 2026 года оказалась ниже, чем в прошлом году.

Так, в однокомнатных квартирах средний «квадрат» подешевел со 160 тысяч рублей в 2025 году до 140 тысяч в 2026-м. В двухкомнатных – со 150 до 141 тысячи рублей.

«Здесь важно понимать, что это очень усредненные данные за семь месяцев. Цифры, скорее отражают сезонные дисконты, акции, и другие инструменты стимулирования продаж, нежели показывают динамику к реальному снижению стоимости новостроек. Однако, стоит отметить, что на фоне небольшого спроса, застройщики сегодня предлагают весьма интересные и часто индивидуальные условия покупки каждому клиенту», – пояснил Лисенков.

На вторичном рынке цены меняются гораздо меньше. В однокомнатных квартирах средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне 116 тысяч рублей – столько же было за семь месяцев 2025 года.

В двухкомнатных квартирах показатель вырос со 108 до 110 тысяч рублей за квадратный метр.

Таким образом, к середине 2026 года рынок недвижимости Сургута остается неоднородным: новостройки сильно зависят от ипотечных программ и периодически теряют спрос, вторичка постепенно перетягивает покупателей на себя, а загородное жилье показывает заметный рост. При этом цены пока меняются значительно спокойнее, чем покупательская активность.