В Югре число выдворенных из России мигрантов выросло в 5,5 раза в 2026 году

В Югре за семь месяцев 2026 года более чем в 5,5 раза выросло число иностранцев, выдворенных за пределы России. Их количество достигло 1779 человек. Еще более 2,5 тысячи иностранцев получили запрет на въезд в страну. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на департамент внутренней политики региона и окружное управление МВД.

Одновременно заметно сократилось число иностранцев, оформляющих документы для проживания в России. Разрешения на временное проживание получили в шесть раз меньше человек, чем за аналогичный период 2025 года, а количество оформленных видов на жительство уменьшилось в 3,7 раза.

Российское гражданство получили 1362 человека против 5015 годом ранее — показатель снизился почти в четыре раза. При этом правоохранительные органы приняли 60 решений о прекращении гражданства.

Еще 795 заявлений иностранцев о приеме или признании гражданами России отклонили. Это почти в восемь раз больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Итоги подвели в рамках работы правоохранительных органов Югры по противодействию незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности.