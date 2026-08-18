В Сургуте очистят от мусора более 60 километров береговой линии

В Сургуте планируют очистить от мусора более 60 километров береговой линии. Первый этап экологических акций «Вода России» и «Чистый берег» уже стартовал в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает администрация Сургута.

На первом этапе участники приведут в порядок 30 километров побережья, убрав бытовой и крупногабаритный мусор. К работам традиционно присоединяются трудовые коллективы, представители общественных и национально-культурных объединений. Необходимый инвентарь — грабли, лопаты, перчатки и мешки — участникам предоставят специалисты лесопаркового хозяйства.

Второй этап уборки предварительно запланирован на 18 сентября. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в МКУ «Лесопарковое хозяйство».