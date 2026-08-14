В Сургуте перерабатывают старые ограждения для гуманитарных нужд

В Сургуте продолжают избавляться от металлических ограждений, которые больше не выполняют свою функцию. К концу июля в городе демонтировали более 2 155 погонных метров таких конструкций. Под работы попадают ограждения во дворах, рядом с газонами, секции вдоль тротуаров, нефункциональные ограждения, которые создают визуальный шум. При этом все ограждения, которые необходимы для безопасности пешеходов и автомобилистов, сохранят.

Подход к установке подобных конструкций в городе пересмотрели. На улично-дорожной сети ограждения убирают там, где по действующим ГОСТам они уже не требуются. Каждый такой участок специалисты рассматривают отдельно совместно с представителями Госавтоинспекции.

Глава Сургута Максим Слепов ранее отмечал, что многие трубные ограждения появились в городе в то время, когда не было современных бордюров и обустроенных пешеходных зон. «Когда не было бордюров, когда не было пешеходных зон, тогда эти заборы действительно несли определенный функционал. Сегодня они его уже не выполняют», – отмечал глава города.

Все муниципальные трубные ограждения, которые комиссия признает ненужными, планируют убрать до конца года. Сложнее обстоит ситуация с конструкциями на территориях предприятий, управляющих компаний и частных собственников: самостоятельно демонтировать их город не может. Поэтому администрация договаривается с владельцами таких участков.

Одним из инструментов стала акция «Сдай ненужное ограждение – помоги нашим бойцам!». К ней уже присоединились представители делового сообщества и управляющие компании. Металл после демонтажа отправляют на переработку, а вырученные средства направляют на формирование гуманитарных грузов для участников специальной военной операции.

К работе подключились и ветераны СВО. После поступления заявки они помогают организовать выезд на объект и демонтаж, а также контролируют расходование полученных средств и участвуют в формировании грузов. Достигнута договоренность и с организацией, которая принимает металлолом.

Председатель региональной общественной организации ветеранов СВО «Братство» Руслан Бикеев отметил, что такой механизм позволит быстрее закрывать текущие потребности военнослужащих. «Конечно, мы поддержали данную инициативу. В рамках этой акции мы сможем восстанавливать любую технику, которую направляем в зону СВО – уже не за собственные средства, а за деньги, вырученные благодаря такой поддержке. Помимо ремонта, сможем приобретать средства радиоэлектронной борьбы, дизельные генераторы. Впереди зима, и потребность ребят в дизельных станциях не снижается ни на день. А здесь мы хотя бы частично можем эту потребность закрыть. Не нужно объявлять отдельный денежный сбор, который растягивается на месяцы: пока мы работаем, средства поступают постоянно, и мы оперативно закрываем хотя бы часть первоочередных задач», – отметил Руслан Бикеев.

Подать заявку на демонтаж могут предприниматели, управляющие компании и собственники многоквартирных домов. Бригады приезжают на объект со своим оборудованием, проводят работы бесплатно, после чего металл забирает организация, занимающаяся его приемом.

Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева, для этого уже сформированы специальные бригады. Среди первых участников акции — магазин на улице Мира и частное образовательное учреждение, где ненужные конструкции уже убрали.

«Когда Администрация города предложила нам присоединиться к акции «Сдай ненужное ограждение – помоги нашим бойцам», мы приняли решение поддержать эту инициативу без колебаний. Здесь закрываются сразу два важных вопроса: город приобретает более современный и ухоженный облик, а вырученные средства направляются на помощь нашим бойцам, приближая общую Победу», – отметил представитель предпринимательского сообщества Михаил Разживин.

Помощь через переработку металла стала еще одним направлением большой гуманитарной работы в городе. Только в прошлом году из Сургута отправили более 2 тысяч тонн помощи, включая продовольствие, обмундирование, средства защиты и обнаружения беспилотников, квадроциклы, мотоциклы, прицепы и автомобили. В сборах и отправках участвуют более сотни общественных организаций и добровольцев.

При поддержке Администрации Сургута