В Сургуте перерабатывают старые ограждения для гуманитарных нужд

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aVHIxDR2f7uwUs4JHnn5ROxbjC0r5BQSlRJguBTjL2JwxGyD6zxCQO84Ttgbyz7m7E1ZL5xJ2fHVfFH1qqWVNAuAnzoWwUF4MRCQAEjRLCmn7j+ALRLXTog6/3uyLnm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aVHIxDR2f7uwUs4JHnn5ROxbjC0r5BQSlRJguBTjL2JwxGyD6zxCQO84Ttgbyz7m7E1ZL5xJ2fHVfFH1qqWVNAuAnzoWwUF4MRCQAEjRLCmn7j+ALRLXTog6/3uyLnm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aVHIxDR2f7uwUs4JHnn5ROxbjC0r5BQSlRJguBTjL2JwxGyD6zxCQO84Ttgbyz7m7E1ZL5xJ2fHVfFH1qqWVNAuAnzoWwUF4MRCQAEjRLCmn7j+ALRLXTog6/3uyLnm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aVHIxDR2f7uwUs4JHnn5ROxbjC0r5BQSlRJguBTjL2JwxGyD6zxCQO84Ttgbyz7m7E1ZL5xJ2fHVfFH1qqWVNAuAnzoWwUF4MRCQAEjRLCmn7j+ALRLXTog6/3uyLnm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,5449   EUR  97,5141  

Новости

Больше новостей
Вы Колобка смотрели?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте старые ограждения уходят в переработку для гуманитарных нужд

В Сургуте перерабатывают старые ограждения для гуманитарных нужд

В Сургуте старые ограждения уходят в переработку для гуманитарных нужд
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжают избавляться от металлических ограждений, которые больше не выполняют свою функцию. К концу июля в городе демонтировали более 2 155 погонных метров таких конструкций. Под работы попадают ограждения во дворах, рядом с газонами, секции вдоль тротуаров, нефункциональные ограждения, которые создают визуальный шум. При этом все ограждения, которые необходимы для безопасности пешеходов и автомобилистов, сохранят.

Подход к установке подобных конструкций в городе пересмотрели. На улично-дорожной сети ограждения убирают там, где по действующим ГОСТам они уже не требуются. Каждый такой участок специалисты рассматривают отдельно совместно с представителями Госавтоинспекции.

Глава Сургута Максим Слепов ранее отмечал, что многие трубные ограждения появились в городе в то время, когда не было современных бордюров и обустроенных пешеходных зон. «Когда не было бордюров, когда не было пешеходных зон, тогда эти заборы действительно несли определенный функционал. Сегодня они его уже не выполняют», – отмечал глава города.

Все муниципальные трубные ограждения, которые комиссия признает ненужными, планируют убрать до конца года. Сложнее обстоит ситуация с конструкциями на территориях предприятий, управляющих компаний и частных собственников: самостоятельно демонтировать их город не может. Поэтому администрация договаривается с владельцами таких участков.

Одним из инструментов стала акция «Сдай ненужное ограждение – помоги нашим бойцам!». К ней уже присоединились представители делового сообщества и управляющие компании. Металл после демонтажа отправляют на переработку, а вырученные средства направляют на формирование гуманитарных грузов для участников специальной военной операции.

К работе подключились и ветераны СВО. После поступления заявки они помогают организовать выезд на объект и демонтаж, а также контролируют расходование полученных средств и участвуют в формировании грузов. Достигнута договоренность и с организацией, которая принимает металлолом.

Председатель региональной общественной организации ветеранов СВО «Братство» Руслан Бикеев отметил, что такой механизм позволит быстрее закрывать текущие потребности военнослужащих. «Конечно, мы поддержали данную инициативу. В рамках этой акции мы сможем восстанавливать любую технику, которую направляем в зону СВО – уже не за собственные средства, а за деньги, вырученные благодаря такой поддержке. Помимо ремонта, сможем приобретать средства радиоэлектронной борьбы, дизельные генераторы. Впереди зима, и потребность ребят в дизельных станциях не снижается ни на день. А здесь мы хотя бы частично можем эту потребность закрыть. Не нужно объявлять отдельный денежный сбор, который растягивается на месяцы: пока мы работаем, средства поступают постоянно, и мы оперативно закрываем хотя бы часть первоочередных задач», – отметил Руслан Бикеев.

Подать заявку на демонтаж могут предприниматели, управляющие компании и собственники многоквартирных домов. Бригады приезжают на объект со своим оборудованием, проводят работы бесплатно, после чего металл забирает организация, занимающаяся его приемом.

Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева, для этого уже сформированы специальные бригады. Среди первых участников акции — магазин на улице Мира и частное образовательное учреждение, где ненужные конструкции уже убрали.

«Когда Администрация города предложила нам присоединиться к акции «Сдай ненужное ограждение – помоги нашим бойцам», мы приняли решение поддержать эту инициативу без колебаний. Здесь закрываются сразу два важных вопроса: город приобретает более современный и ухоженный облик, а вырученные средства направляются на помощь нашим бойцам, приближая общую Победу», – отметил представитель предпринимательского сообщества Михаил Разживин.

Помощь через переработку металла стала еще одним направлением большой гуманитарной работы в городе. Только в прошлом году из Сургута отправили более 2 тысяч тонн помощи, включая продовольствие, обмундирование, средства защиты и обнаружения беспилотников, квадроциклы, мотоциклы, прицепы и автомобили. В сборах и отправках участвуют более сотни общественных организаций и добровольцев.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (1) не нравится (1)
14 августа в 10:03, просмотров: 462, комментариев: 1
Комментарии:
Коллекционер
14 августа в 13:22
Эх, легендарные заборчики...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Югры дали землю для термального курорта под Сургутом, а также трех центров новомодного вида спорта 523
  2. В Сургуте старые ограждения уходят в переработку для гуманитарных нужд 462
  3. ​Комментатор под выпуском «ОЧГ»: «Сургут просел и очень сильно после 2014 года» 458
  4. В Югре коммунальные аварии устраняют почти в три раза быстрее, чем в среднем по стране 442
  5. ​Медовый Спас: история, традиции, приметы и цены на мед в 2026 году 433
  6. ​Предприниматели России стали в полтора раза чаще открывать интернет-магазины 408
  7. Сургутяне могут посмотреть на фотохронику ТАСС, посвященную жизни народов Севера в Югре 394
  8. ​Почти 20% проб воды в Югре не соответствуют нормам 386
  9. «Как после бомбежки»: сургутяне пожаловались на состояние улицы Киртбая 364
  10. Сургут отметит День физкультурника соревнованиями, ГТО у «Олимпа» и массовым катанием в «Титане» 363
  1. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 2871
  2. ​Бесплатный демонтаж и кирпич на продажу: история сноса недостроенного морга в Сургуте 1960
  3. ​55 для женщин и 60 для мужчин: больше половины читателей СИА-ПРЕСС хотят вернуть прежний пенсионный возраст 1737
  4. ​Проезд Мунарева готовят к сдаче, но сургутяне уже нашли дефекты 1670
  5. Сургутянка и ее 11-летняя дочь погибли в ДТП в Тюменской области 1634
  6. ​Когда теперь платить за вывоз мусора в Югре? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1479
  7. ​Ирина Урванцева: «Сердце прощает многое, но не халатность» 1455
  8. ​В Югре продолжаются массовые проверки водителей 1454
  9. ​Что делать, если машину увез эвакуатор? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1401
  10. ​Верховный суд рассмотрит иск об отмене списка «Яблока» на выборах в Госдуму 1387
  1. ​Последняя капля… бензина? 4968
  2. Яркое лето с Брусникой 4482
  3. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 3481
  4. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 3247
  5. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 3183
  6. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 2910
  7. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 2871
  8. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 2719
  9. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2666
  10. Какие выплаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2662

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика