В Югре расширили меры поддержки учителей. Теперь их дети смогут в первую очередь получать места в детских садах, а ребятам от 6 до 17 лет будут предоставлять путевки в организации отдыха и оздоровления за счет окружного бюджета. Об этом сообщили в Думе Югры.

«Внесены изменения в закон автономного округа, устанавливающие новую меру поддержки: дети учителей будут приниматься в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в первоочередном порядке», – рассказал председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Кроме того, детям педагогов в возрасте от 6 до 17 лет будут предоставлять путевки в организации отдыха и оздоровления, в том числе в этнической среде. Их приобретение планируется финансировать за счет бюджета Югры.

Соответствующие изменения депутаты внесли в окружное законодательство. Как отмечают в Думе, новые гарантии должны помочь сделать профессию учителя привлекательнее и создать дополнительные условия для привлечения и удержания кадров в системе образования.

Как именно оформить льготы, пока не уточняется. В ближайшее время профильные ведомства должны утвердить порядок подачи заявлений и распределения путевок.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепил особый статус профессии и предусмотрел новые гарантии для педагогов. Среди них − наставничество для начинающих учителей не менее года, возможность постоянно повышать квалификацию, бесплатный доступ к государственным образовательным ресурсам и юридическая помощь по вопросам работы и социальных гарантий. Более подробно об этом − читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.