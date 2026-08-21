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В Сургуте готовится к открытию новое пространство для молодых семей

В начале сентября в сургутском «Амулете» заработает пространство для молодых семей — «ДЖЕМ»

В Сургуте готовится к открытию новое пространство для молодых семей
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершается подготовка к открытию нового пространства для молодых семей «ДЖЕМ». Оно появится на базе молодежного центра технического моделирования «Амулет» на улице Энтузиастов, 1. Проект реализуют в Год молодой семьи в Югре с помощью механизма инициативного бюджетирования.

Помещение площадью около 600 квадратных метров уже обновили, сейчас туда завозят мебель и оборудование. Открытие запланировано на первую декаду сентября. При этом действующие кружки и секции «Амулета» продолжат работу — новое пространство дополнит уже существующие направления.

Начальник отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Ольга Кривобокова рассказала, что здесь смогут проводить лекции, спортивные и просветительские занятия, встречи по повышению родительской компетентности. Отдельно оборудовали комнату для малышей, где дети смогут находиться под присмотром специалиста, пока родители участвуют в мероприятиях. Для семей также предусмотрены гончарная мастерская, авиамоделирование, стендовый моделизм, фитнес-зал и пространство для индивидуальной работы с психологом. В дальнейшем программу будут формировать по запросам самих участников клуба «Молодая семья» — от встреч с педиатрами и психологами до практических мастер-классов.

«Пространство будет открыто на базе центра технического моделирования «Амулет», но хочу сразу предупредить и снять обеспокоенность — мы никого не выгоняем, никакие кружки, секции не будут закрыты. Мы дополняем содержанием это пространство», — подчеркнула Ольга Кривобокова.

Идея проекта появилась у участников клуба «Молодая семья». Они предложили создать место, где можно регулярно собираться большими компаниями, проводить собственные мероприятия и организовывать совместный досуг родителей и детей. Инициативная группа состояла из четырех человек.

Одна из авторов проекта Илона Ананьева отмечает, что основная задача пространства — дать семьям возможность проводить больше времени вместе. По ее словам, родители смогут заниматься саморазвитием, общаться и отдыхать, пока дети будут заняты в оборудованной игровой комнате.

«На сегодняшний момент мы находимся на финальной стадии реализации нашего проекта. Мы уже наполняем активно оборудованием, мебелью, уютом, теплом это пространство. Я считаю, что получилось все. Стало свежо, чисто, большое светлое пространство, где можно творить, где можно собираться, где можно активничать», — рассказала Илона Ананьева.

Стоимость проекта составила 10 миллионов рублей. Как сообщила начальник отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов администрации Сургута Анна Монзолевская, инициативу внесли в апреле 2024 года, в ее поддержку собрали более 800 подписей жителей.

Всего в 2026 году в Сургуте реализуют 14 инициативных проектов общей стоимостью около 134,4 миллиона рублей. Среди них — еще одно молодежное пространство «КУБ», проекты в 39-м микрорайоне, пешеходный фонтан и зона отдыха в парке «Кедровый лог», а также «Безопасный путь к школе» в 40-м микрорайоне.

Инициативное бюджетирование позволяет самим сургутянам предлагать проекты и добиваться их реализации. Для этого необходимо сформировать группу минимум из трех совершеннолетних жителей, подготовить идею и получить поддержку горожан. После этого проект проходит рассмотрение конкурсной комиссией. Локальные инициативы могут получить финансирование до 10 миллионов рублей, общегородские — до 15 миллионов.

В администрации рассчитывают, что «ДЖЕМ» станет не только новой площадкой для досуга, но и местом, где молодые семьи смогут получать поддержку, общаться со специалистами и формировать собственное сообщество. В дальнейшем здесь планируют провести городской форум молодых семей.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 10:55, просмотров: 209, комментариев: 0
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