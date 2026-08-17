Жильцы дома на проспекте Ленина в Сургуте боятся лишиться шести машиномест после ремонта парковки

Жильцы дома №55 на проспекте Ленина в Сургуте пытаются выяснить, что происходит с парковкой возле их дома. Сейчас на площадке идут ремонтные работы: старое покрытие частично разобрано, устанавливаются новые бордюры. При этом сама парковка теперь выглядит иначе, поделился с редакцией СИА-ПРЕСС житель дома Петр С.

На фотографии, сделанной с общего балкона девятого этажа, видно, что по краям площадки появились новые закругленные бордюры.

«Сейчас из-за этого полукруга часть парковки, где раньше могли парковаться водители, срезается. По моим подсчетам, из-за этого мы, жильцы, можем потерять около шести парковочных мест», ‒ рассказал он редакции.

На кадре с камеры видеонаблюдения также видно, что на площадке снята часть старого асфальта, уложен щебень и продолжается установка нового бордюрного камня.

Ранее глава Сургута Максим Слепов сообщал, что подрядчики, которые ремонтируют городские дороги, взяли на себя дополнительные социальные обязательства – за свой счет приводить в порядок съезды во дворы.

«При ремонте основного полотна дороги подрядчики взяли на себя дополнительные обязательства – за счет своей прибыли делать дополнительно съезды во дворы там, где они требуют ремонта. <…> В городе есть достаточно большое количество съездов, по которым не всегда понятно, кто должен заниматься ремонтом: где-то территория не размежевана, где-то граница проходит буквально посередине дороги», ‒ говорил глава города.

При этом пока неизвестно, относятся ли работы у дома №55 на проспекте Ленина к этим обязательствам подрядчика. Также неясно, почему изменилась форма парковки и действительно ли после ремонта количество машиномест сократится.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута для уточнения информации. На момент публикации ответ пока не поступил. Материал будет дополняться.