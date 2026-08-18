Югра вводит стандарт для школ и детсадов: разбираем плюсы и минусы

В Югре хотят ввести единый стандарт проектирования школ, детских садов и объектов здравоохранения. Власти рассчитывают сократить разницу в стоимости проектов и сделать строительство более предсказуемым.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают плюсы и минусы этого подхода. Почему сроки и качество подготовки документов важнее типового фасада, нужно ли создавать десятки стандартных модификаций школ и почему в современном городе архитектура социальных объектов должна быть разнообразной.

Дмитрий Щеглов: В Югре вводится единый стандарт проектирования для социальных объектов. Как минимум для школ, детских садов и объектов здравоохранения — всякие поликлиники, больницы и так далее. Что из этого всего получится — давайте обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Тема такая. Есть у нас много разных городов и поселений в Югре. И каждый раз для них проектируются разные объекты — школы, детские сады, поликлиники и многое другое. Иногда получается так, что в одном городе разные проекты школы, например, могут различаться по стоимости примерно на треть из-за того, что одну школу запроектировали вот так, другую школу запроектировали вот эдак, и, естественно, это наших властей немного расстраивает.

И вот наше окружное правительство говорит: давайте сделаем окружной стандарт, чтобы люди ему следовали, проектировщики ему следовали, все понимали, что нужно делать, и будет всем счастье, и будут все довольны.

Между тем в рамках практически анекдота — в 30-м микрорайоне Сургута планируется построить две школы, каждая на 1,5 тысячи мест. Они будут располагаться буквально через дорогу друг от друга и выглядеть практически одинаково. Как это пока согласуется с этим самым стандартом, мы не знаем, потому что стандарта еще нет, его только-только собираются вводить. Но если представить себе, что у нас все школы, детские сады будут выглядеть примерно одинаково, может быть, действительно хорошо, но одинаково. Это, конечно, вопрос.

Как тебе вообще эта затея стандартизации проектов и к чему она может привести — к хорошему и плохому?

Т.С.: Стандартизация, я думаю, не приведет к уменьшению коррупции и перерасхода бюджетных денег. Сэкономить на этом не удастся, потому что главная проблема удорожания любого социального объекта, который сегодня строится по заказу региональных или муниципальных властей, — не индивидуальность проекта, а неотработанная логистика по срокам утверждения проекта.

На самом деле это бич наших властей. Они не могут, я не знаю, ремонт дорог вовремя провести, конкурсы. Они не могут подготовить всю проектно-сметную документацию, вывести ее на такие календарные сроки, чтобы все совпало. С погодой, с возможностью подрядной организации кредитоваться и так далее и тому подобное. У нас вхождение в частно-государственное партнерство сопряжено со стороны частного бизнеса с постоянными рисками. Что город чего-то не оформит, не доделает, не подпишет, начнет придираться, не доделав свою работу. И все это уходит в конфликты, в суды и в разорение и банкротство.

Поэтому дело не в стандарте или нестандарте того или иного проекта школы или детского садика. Дело в логистике. Вот властям региональным и муниципальным, а региональные власти должны жестко требовать от муниципалитетов, — логистику. На примере, кстати говоря, НТЦ мы видим, что вся проблема со срывами сроков по вводу в эксплуатацию в назначенное время необходимых объектов связана с логистикой. То есть просто никто не успевает подготовить своевременно документы, оформить финансирование, и все это тянет за собой огромную цепочку.

Здесь большой, кстати, разговор о современном бюджетном устройстве страны, потому что, с одной стороны, все законодательство по расходованию бюджетных денег очень антикоррупциогенно. Там все за этим всем следится тщательно: прокуратура, Следственный комитет, каждая копейка под тремя микроскопами, любые расходы свыше 100 тысяч рублей — только через тендеры, конкурсы, закупки и так далее.

А с другой стороны, во-первых, коррупции не становится меньше. Мы каждый день уже устали читать эти новости про посадки чиновников по коррупции. То есть меньше ее не становится. А когда читаешь иногда суммы, ты просто улетаешь куда-то в астрал, не понимая, как это может какой-нибудь замгубернатора какие-то десятки миллиардов, как это вообще, с чем это связано, как это возможно? То есть коррупцию это не решает. Мы это поняли опытным путем.

Потом мы видим, как на муниципальных уровнях у муниципалитетов всякие летающие голландцы, они просто из других городов. Прилетела какая-то компания левая совершенно, у которой ни опыта, ничего, забрала контракт и улетела. Все. Нет работы, нет ничего. Несчастный муниципалитет бегает за ними, ищет их где-то, и все это висит на муниципалитете, висит ответственностью на мэрах, мэров потом снимают с работы, губернаторы на них кричат, их сажают и так далее и тому подобное. А, в общем-то, что? Мэр сделал свою работу в рамках существующего законодательства.

Так вот, корень-то проблемы вот в этих двух причинах. Первое: у нас на самом деле законодательство сегодня показывает свои слабые места в вопросах распределения бюджетных денег, и надо что-то корректировать. Я, например, на примере того, кто должен строить и обслуживать дороги в таком северном городе, как Сургут, Ханты, Нижневартовск, я за муниципальное предприятие. При том, что я такой рыночник весь, я за муниципальное предприятие. Я считаю, что это должен быть какой-то гордорстрой, дорремонт, как она у нас эта контора называется, которая как СПОПАТ, как, я не знаю, как ГТС, как горводоканал, целевым образом финансируется, контролируется это все.

Все равно же Следственный комитет следит за коррупцией. Пусть он следит за коррупцией в рамках простых коротких взаимоотношений заказчика и подрядчика.

Это первая проблема.

Вторая, как я сказал, это очень плохая логистика, когда уже сами чиновники на местном уровне очень плохо готовят документы. Очень плохо. В силу разных причин, но готовят они их плохо. И многие подрядные организации не попадают в свои производственные графики и календари. Из-за этого у нас срываются многие работы.

Теперь насчет стандартных проектов по школам. Слушайте, давайте будем строить стандарты. Советские власти строили все школы по всей стране из одного или из двух, по-моему, проектов. Когда мы видели школу в фильме про Электроника, мы все удивлялись: какая прекрасная школа, вот нам бы в такую. А на самом деле такая же стандартная школа, просто три корпуса соединили стеклянными галереями.

Из этого вытекает очевидное. Давайте хотя бы стандартные как-то видоизменять. У нас, я не знаю, есть самолет Ту-154, был Ту-154, потом появился Ту-154Б, потом до М дошли, потом какие-то еще циферки прибавлялись. Или любая модель автомобиля — она имеет несколько модификаций. Давайте будем совершенствовать проекты. Почему бы стандартных проектов средней школы до 1000 человек не иметь 10?

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Просто разные фасады, разные решения остекления и так далее и тому подобное, входных групп.

Д.Щ.: Ну чтобы начинка была более-менее унифицирована, а внешний вид как-то модифицировать для того, чтобы это не было уныло.

Т.С.: Безусловно. Безусловно. Почему не иметь стандартных проектов 100? Или 500?

На это скажу удивительную вещь. В современном мире, который думает о том, что такое среда обитания, который думает о том, как архитектура должна развивать человеческий гуманитарный капитал, а не уничтожать его, школы и детские сады не строятся по типовым проектам. Это просто исключено. Вот просто в мире. Строительство каждой новой школы в любом среднем городе — это событие городского масштаба. В Сургуте, кстати, тоже, потому что их не строят по 10 в год. Это редкая вещь достаточно.

И поэтому, безусловно, здесь, наоборот, надо демонстрировать прямо противоположный подход. Надо делать нестандартные проекты. Любая архитектурная контора вам спроектирует нестандартный проект школы или детского сада, но который будет отвечать всем заявленным требованиям от заказчика.

То есть такое-то количество классов, такая-то инсоляция, такие-то, я не знаю, коридоры, рекреационные зоны, бассейны, спортзалы, столовые и прочее, прочее. Все это делается, это все сегодня автоматизировано. Тут никто не сидит, знаете, вот так не потеет, у него из-под висков не капает пот. Нет. А он не утирается рукавом. Нет. Это все делает компьютер. И любой профессиональный проектировщик вам нарисует нестандартный проект за копейки в сравнении с той общей сметной стоимостью, которая сегодня получается по любому школьному объекту или детскому саду. У нас, я не помню уже сколько, далеко за миллиард у нас уже средняя стоимость ушла.

И, соответственно, здесь надо как раз идти другим путем. Внешне это совершенно неповторимые разные здания. Более того, они этим самым еще и конкурируют, потому что у людей складывается впечатление, что: «Ой, а вот эта лучше». «Нет, вот эта лучше». «Да нет, ну что ты говоришь, вот та-то лучше». Понимаете? Это так работает в обществе. У людей начинает мозг немного по-другому воспринимать окружающую среду. Детям интересно ходить не в тюрьму, а во что-то красивое, понимаете?

А внутри — да, конечно, это стандартные требования по отделочным материалам, по напольным покрытиям, я не знаю, по дверям, партам, шкафам и так далее и тому подобное. Производители стандартной мебели для школ — они вам будут в очереди стоять перед дверью муниципалитета и умолять взять их в тендер, они вам сделают все, что хотите. Все это будет соответствовать всем санитарным российским нормам Роспотребнадзора.

То есть я за отсутствие стандартного проекта для строительства школы и детского сада. Особенно, друзья, в таком сером невзрачном климате, как наша северная полоса. Не забываем, что около семи месяцев в году мы живем в очень однообразном пейзаже, а половина дней в году у нас вообще отсутствует солнце. И надо городское пространство развивать. Развивать его можно в наших условиях через архитектурные решения.

Так вот, строительство школ и детских садов и других школьных учреждений и заведений по нестандартным проектам — это более правильный подход, нежели строить по одному и тому же проекту все. И этот подход апробирован в мире, и он дает очень положительные результаты.

Советую всем изучить опыт школьного образования Финляндии, в частности. Близкая нам по климатическим условиям и по этническим, в некотором смысле, страна. И там очень интересный опыт: как они строят школы, как там построено образование, как школьники воспринимают школы, как учителя воспринимают школы, родители воспринимают школы. Там очень все интересно. Надо просто такие вещи брать и хотя бы какую-то маленькую толику внедрять на нашем конкретном уровне.

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие друзья, мы будем завершать наш сегодняшний разговор. Если у вас есть по этому поводу какие-то мнения и суждения, пожалуйста, пишите. Самые интересные мы будем публиковать у себя на сайте. Ставьте лайки, если вам интересно. И, пожалуйста, читайте расшифровку по ссылке в описании. Все, как обычно. Через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.