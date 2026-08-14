В Сургуте подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону достигла 87%

Готовность объектов теплоснабжения Сургута к предстоящему отопительному сезону достигла 87%. Коммунальщики уже завершили текущий ремонт всех 22 котельных города, сообщает администрация Сургута.

Специалисты «Городских тепловых сетей» также обновили оборудование на 123 объектах, включая центральные тепловые и контрольно-распределительные пункты, а также подмешивающие станции.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в городе заменят семь километров сетей тепловодоснабжения. Монтаж технологической части планируют закончить до 1 сентября. Благоустройство территорий после ремонта должно завершиться не позднее 7 октября.

Коммунальщики уже промыли сети горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения. Кроме того, продолжается ремонт теплоизоляции на 2,1 километра трубопроводов, 58 тепловых камер и 17 дренажных колодцев. Работы идут по графику и должны обеспечить бесперебойную подачу ресурсов во время отопительного сезона.

Ранее стало известно, что Югра вошла в топ-5 регионов России по скорости устранения коммунальных аварий — у нас на это уходит 1,5 часа при среднем по стране уровне в 4 часа.