В субботу и воскресенье в Сургуте будет тепло и без осадков

В Сургуте выходные пройдут без дождей и с почти одинаковой дневной температурой – около +24 градусов. Это следует из прогноза Gismeteo.

Сегодня, 15 августа, утром будет около +19 градусов, к обеду потеплеет до +23, а днем – до +24. Вечером температура снизится до +19. Ветер ожидается умеренный, порывы – до 9 м/с.

В воскресенье, 16 августа, ночью прогнозируют +19 градусов. Днем воздух вновь прогреется до +24, к вечеру станет около +20, а поздно вечером – +18. При этом ветер усилится: порывы могут достигать 10-11 м/с.

Осадков в оба дня синоптики не обещают.