Онколог Лилит Арутюнян: «Безопасной дозы алкоголя не существует, риск зависит от суммарного количества выпитого за жизнь»

Международное агентство по изучению рака классифицирует этанол как канцероген первой группы – это подтверждает прямую причинно-следственную связь между употреблением спиртного и онкологическими заболеваниями. Как рассказала врач-онколог поликлинического отделения Медицинского города Лилит Арутюнян, этанол наносит удар по организму несколькими путями: при его переработке печенью образуется ацетальдегид – токсичный яд, который повреждает ДНК клеток и вызывает мутации в тканях полости рта, глотки и пищевода.

«Кроме того, алкоголь провоцирует окислительный стресс за счет свободных радикалов, нарушает гормональный фон, повышая уровень эстрогена, и блокирует усвоение жизненно важных витаминов, ослабляя иммунную защиту», – цитирует Лилит Арутюнян пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Регулярное потребление спиртного значительно увеличивает риск развития рака молочной железы, колоректального рака, гепатоцеллюлярной карциномы, а также опухолей полости рта, гортани, пищевода и поджелудочной железы. У женщин даже небольшие дозы вина или пива стимулируют рост гормонозависимых опухолей. Врач опровергла миф о пользе красного вина: «Утверждение о том, что красное вино в малых дозах полезно, не имеет под собой доказательной базы с точки зрения онкологии. Вред наносит сам этанол независимо от качества напитка».

Для наглядности специалист привела эквиваленты чистого спирта: 100 мл водки содержат 33 грамма этанола, бутылка пива – около 20 граммов, бокал сухого вина – 10 граммов. Способность организма перерабатывать ацетальдегид генетически детерминирована, поэтому никто не может заранее предсказать, какая доза станет триггером для необратимой мутации клеток.

Напомним, что за первые шесть месяцев 2026 года диспансеризацию в Тюменской области прошли почти 405 тысяч человек, выявлено более 33 тысяч заболеваний, из которых порядка тысячи – злокачественные новообразования, большинство обнаружены на ранних стадиях.