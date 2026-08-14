Минтранс России планирует резко увеличить число запретных зон для полетов

Минтранс России планирует более чем вдвое увеличить количество зон, где запрещены полеты воздушных судов, в том числе беспилотников. Их число может вырасти с нынешних 374 до 818, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа ведомства. Новые ограничения охватят все 14 зон Единой системы организации воздушного движения — от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. После опубликования документа запрет будет действовать бессрочно.

По всей видимости, новые запретные зоны появятся и в Югре, так как в перечень войдут территории над особо важными и охраняемыми государственными объектами, предприятиями топливно-энергетического комплекса (коих в ХМАО довольно много), оборонно-промышленного сектора, транспортной инфраструктурой, а также объектами, представляющими повышенную опасность для людей и окружающей среды.

Список подготовили с учетом предложений ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардии, Минпромторга, Минэнерго, «Росатома», «Роскосмоса», других госкомпаний и региональных властей.

Ограничения распространят на все типы воздушных судов. Исключения предусмотрены для авиации Минобороны и в отдельных случаях для бортов, выполняющих полеты в интересах нефтяных компаний.

«Установление запретных зон направлено на антитеррористическую защиту объектов, в том числе пресечение террористических актов, а также для обеспечения безопасности использования воздушного пространства РФ»,— указано в документе.

Подробности о том, как это повлияет на авиационную сферу в Югре, будут известны после опубликования окончательной версии указа и вступления его в силу.

Ранее стало известно о том, что сургутские власти согласовали специальную разрешенную зону для беспилотников.