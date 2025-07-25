Зачем нужен кладбищенский стиль в центре города: обсуждаем забор вокруг СурГУ

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают архитектурную и средовую новацию в ядре центра Сургута: вокруг Сургутского государственного университета построили почти трехметровый черный забор. Как это повлияет на развитие этой принципиальной важной для города территории, общественное пространство и эстетический облик района? Почему федеральные нормы безопасности снова вступают в конфликт с интересами горожан и городского благоустройства? И что делать, если установка этого забора действительно неизбежна?

Также в выпуске — разговор о городском сквере «Сквере Журналиста», и о том, как заборы превращают общественные пространства в мертвые зоны.

Дмитрий Щеглов: Ядро центра Сургута хорошеет еще до того, как началось его полноценное освоение. Буквально недавно стало известно о том, что вокруг главного корпуса Сургутского государственного университета будет построен забор. Не просто забор, а очень большой, почти трехметровый, такой черный кладбищенский забор, который обнесет всю территорию СурГУ и, соответственно, запустит некий процесс пропускного режима там, чтобы никто лишний не мог пролететь туда, пробежать и что-нибудь плохое сделать. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Тут надо сказать, что постройка этого забора, о которой мы сегодня будем говорить, это не чисто инициатива руководства СурГУ, как нам ответили в медиацентре университета. Это соблюдение федеральных требований к безопасности объектов образования. То есть, как у нас вокруг каждой школы торчит по забору, вокруг каждого садика по забору, так и вокруг СурГУ тоже должен быть забор. Соответственно, мы также понимаем, что когда будет идти освоение Ядра центра Сургута, там появятся также школа и детский садик, и они тоже будут обнесены заборами. Некоторые жители еще опасаются, что компания «Брусника», которая претендует на освоение Ядра, тоже по своей привычке будет обносить заборами территории своих домов. И в итоге у нас будет Ядро центра, состоящее практически из одних только заборов, такое «лоскутное одеяло», или какие-то анклавы благоустройства, по которым людям нужно будет как-то пробираться. Тарас, что думаешь по этому поводу? Как тебе вот эти вот новации в Ядре центра города?

Т.С.: Ну, что хотите, друзья? Лагерная страна с большими лагерными традициями. Забор – это наше все. Просто удивляет следующее: ну все-таки XXIвек, уже такие в YouTube можно картинки найти красивые тех же заборов, ну сделайте что-то посовременнее, ну обыграйте вы архитектуру и фасад вашего здания. Ну зачем филиал кладбища тащить в центр города, действительно? Вот это меня и удивляет.

Так-то Сургут давно город заборов. И если походить по его внутренним кварталам, то вы обнаружите, что иногда прямой дороги из точки «А» в точку «Б» не существует, потому что она перекрыта тем или иным забором. Вот яркий пример (опять-таки ссылаюсь на мой любимый район Энергетиков): если вы будете пешком идти, скажем так, от центра, от городской администрации в сторону улицы Майская, мимо детского сада «Родничок», вот слева у вас будет «Родничок», детский сад, а справа у вас будет школа искусств Знаменского – это тротуар шириной метра три. Вот слева, у «Родничка» кладбищенский, трехметровый, черный-пречерный забор ужасный, и точно такой же забор у школы Знаменского. И ты когда идешь вот по этому коридору, совершенно полное ощущение того, что ты где-то в лагере где-нибудь на Колыме просто. Вот не хватает еще дозорных с винтовками, а так был бы полный порядок, и, видимо, таким образом была бы полная безопасность обеспечена.

Значит, что тут, с заборами? На самом деле, Сургутский ли университет придумал строить забор (конечно же, он участие в этом принимает, он, наверное, определяет, какой забор, какая смета, какой подрядчик, скажем так, эстетическая часть и организационная на Сургутском университете), окружное ли правительство, или федеральное правительство определяет эти нормы, но конкретно данная история входит в явное противоречие с политикой сургутского главы Максима Слепова по расчищению города от заборного хлама.

Д.Щ.: Кстати, да.

Т.С.: И, наконец-то, городская администрация более или менее (ну, скорее более) осмысленно подошла к этому вопросу, потому что, вообще, заборы многим администрациям покоя не давали, и многие годы подряд в Сургуте эти заборы городили безо всякого порядка и смысла, но вот наконец-то чистят город. Ну, это правильно. Не нужны эти заборы в 90% случаев, а там, где они нужны по тем или иным нормам, можно ограничиться чем-то изящным, архитектурно привлекательным и развивающим городское пространство, а не уничтожающим его. Сургутский университет – это ведь не просто учебное заведение, это важнейший общественный объект.

Д.Щ.: Конечно.

Т.С.: С большим общественным пространством.

Д.Щ.: Там какой-никакой театр есть, концертная площадка, то есть там что-то проходит, это же центр жизни.

Т.С.: Ну, там есть набережная.

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Там есть набережная, которая не принадлежит университету. Там есть стрелка Саймы, которая не принадлежит университету. Там есть слияние двух рукавов Саймы. Там есть выход на историко-культурный центр «Старый Сургут». Там есть перспектива на Обь, на Бардаковку, на парк «За Саймой». Это очень красивое и важнейшее городское пространство в Сургуте. Оно не принадлежит Сургутскому государственному университету.

Я бы в этом случае, если тему забора никак нельзя обойти, я допускаю, что нельзя обойти, потому что существует этот глупый, нелепый закон «давайте будем каждую школу обносить забором», вот я бы в этом случае на месте окружных властей вышел с законодательной инициативой (а может, это какая-то другая инициатива, может, это по линии министерств быстрее решается) об ограничении земельных участков у учебных заведений. Как-то мы уже писали на эту тему: зачем школам такие огромные территории, которые пустуют? Их надо обслуживать, это все висит на бюджетах школ. Во многих школах спортивные площадки поросли бурьяном давно, они не используются, они морально и физически устарели.

Давайте мы оставим школам минимальную территорию, необходимую для того, чтобы обеспечить эту самую пресловутую (на бумажке) безопасность, а пространства вокруг учебных заведений передадим муниципалитетам под развитие того же спорта уличного, досуга, то есть та же самая территория будет просто жить своей полноценной жизнью.

То же самое касается темы университета. Вероятно, надо тогда университету отдать ровно столько земельного участка, сколько необходимо для прохода студентов, преподавательского состава, посетителей, для того чтобы обеспечить деятельность театра, а остальное уйдет городу, и город будет развивать свое городское пространство, думать о набережной, украшать эту часть территории – было бы правильное решение. А так выглядит все на «отвяжись». Есть закон – надо его исполнить. Мы его исполним самым тупым, самым неряшливым, самым пренебрежительным по отношению к городу образом.

Потому что такой забор вообще должен быть законодательно запрещен. Слушайте, ну я понимаю, кладбище обнести таким забором еще куда ни шло, и то…

Д.Щ.: Кто там оттуда сбежит, с этого кладбища? Или кто туда прорвется с плохими намерениями?

Т.С.: Да, это интересный вопрос, но у нас кладбище ведь превратилось то ли в массовый ресторан, то ли в место массовых попоек. То есть, видимо, думают, что волки с леса набегут и съедят эти все оставленные там куличи, бутылки водки недопитые и прочее. Видимо, только такая причина. Не знаю, не знаю.

Ну ладно, с кладбищем-то понятно, все-таки это особая территория. Но зачем вы вот когда-то кем-то найденный забор у какого-то подрядчика тащите сюда, в наш родной Сургут? Я понимаю, как это выглядит. Когда-то 20 лет назад департамент коммунального хозяйства по какому-то конкурсу где-нибудь в каких-нибудь там Каслях (Касли, да, кто знает, где вот льют чугунное литье) заказал этот забор, притащил этот забор, и понеслось, и теперь по наезженной тащим из этих Каслей (а может, не Каслей, неважно, из какого-то производственного цеха) один и тот же забор.

Сургут не может находиться в тисках вот этого ужаса. Это просто эстетический ужас, кошмар, надо с этим как-то бороться. Может быть, пока не поздно, объяснить уважаемому Сургутскому университету, что можно пойти другим путем, есть другие виды заборов. Вокруг здания «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа» тоже стоит забор, хотя я предлагал, когда мы строили, заканчивали строительство нашего здания, городским властям обойтись без забора у нас и у ЗАГСа.

Два соседних здания – я предлагал объединить это пространство в единое, сделать общий такой пешеходный трафик, общую парковку, чтобы люди могли свободно проникать с бульвара Свободы туда дальше вглубь, в сторону парка «За Саймой». Но поскольку смета ЗАГСа была уже утверждена и в ней присутствовал забор – вот тот самый черный, кладбищенский, чудовищный забор, которым обнесен Дворец торжеств. Прекрасное красивое здание, белоснежное, обнесено черным траурным забором абсолютно, таким зэковским, лагерным. Колючей проволоки еще не хватает везде. Я вот так думаю сейчас, как бы еще можно было украсить эти заборы: надо, конечно, сделать по периметру моток колючей проволоки. Тогда будет полная безопасность, и красота, и соответствие вот этой эстетике лагерной, которая вот так эти заборы продвигает.

Но вот не получилось, и нам просто пришлось, да, действительно, поставить маленький такой заборчик, очень изящный, его даже глазом человеческим не видно. Вот эти все технологии, они, во-первых, стоят дешевле в производстве, в эксплуатации дешевле, городу не наносят эстетического урона. Почему эти заборы… Я наблюдаю просто: редко кто такой забор использует. Почему их не использовать, я не понимаю.

В общем, ничего хорошего с идеей забора вокруг Сургутского университета нет. Отсекут городское пространство от жителей, которые это место любят, а оно будет все более любимым с развитием набережной, с развитием парка «За Саймой» и с возможным осуществлением проекта по застройке Ядра центра города. То есть это был бы очень важный такой ядровый, ядерный момент городского пространства – вот эта вот стрелка, на которой находится Сургут.

Д.Щ.: Я бы здесь добавил то, что действительно очень печально, что какие-то хорошие проекты, хорошие позывы, которые исходят от городской администрации, вот так вот смачно убиваются действиями каких-то других контрагентов. Я просто поделюсь маленьким наблюдением: я недавно побывал в Сургуте и пошел посмотреть на тот самый новый сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, который с амфитеатром, со всеми…

Т.С.: «Сквер Журналиста» он называется официально сейчас.

Д.Щ.: Да, вот, «Сквер Журналистов». Я туда пришел, не увидел там ни единой живой души. Даже тараканов не было, абсолютное запустение, какая-то тишина могильная. Я такой думаю: «Ну ладно, пойду зайду в свою родную редакцию». Выхожу из этого скверика и утыкаюсь лицом в забор. Я такой: «О, здрасте!» Начинаю там искать какие-то варианты, как-то я там, конечно, вышел, прошел, пробрался в «СИА-Пресс центр». Но вот тоже – вот построила администрация сквер, этот сквер нужно наполнять жизнью. Но как вы его наполните жизнью, если там какой-то человек взял и воткнул вот этот вот самый забор, который разрезал все это пространство, и ничего там сделать уже нельзя? Там люди не ходят.

Т.С.: Это не человек. Человек не строит забор вот так вот назло всем, а строит дундук. Полный дундук назло городской администрации, проигравший где-то ей какой-то суд по какому-то где-то там земельному участку, назло воткнул по оси проезда – не поперек, по оси – 4-метрового проезда забор. И абсолютно дикая ситуация, просто дикая. Ну, город, конечно же, должен просто в таких ситуациях отбирать землю, как там это называется? – изъятие для муниципальных нужд. Ну, что ж. Но просто это же месяцы и годы административной борьбы вот той же мэрии вот с этими дундуками, понимаете?

Вот это владельцы поликлиники профосмотров, которые ее туда притащили, чего-то там будут делать. Здание морально мертвое уже, его надо снести было и строить там красоту, но поскольку дундук, то не может сделать красиво, может сделать некрасиво, уродство и плохо, и испортить горожанам жизнь. А он думает, что он испортил чиновникам жизнь. Вот такая интересная у них логика в голове. Они не понимают, что чиновникам жизнь это не портит. А горожанам, которые хотели бы как-то проводить время в этом «Сквере Журналиста», ходить, не спотыкаясь об заборы и не упираясь в заборы, они жизнь испортили. Вот такое гражданское поведение.

Кстати, этот же владелец спилил деревья возле здания ЗапСибЗНИИЭПа бывшего, которое он приватизировал. В общем, понятен подход? Прекрасный, замечательный сквер, замечательные 30-40-летние взрослые березы, очень красивое место на улице Энергетиков, возле старого корпуса Сургутского университета – ну вот, вот оно поведение «граждан», которые за длинным рублем бегут, гонятся, наплевав на все.

И да, в то время, как мэрия бьется за красоту, используя свои ресурсы, городские полномочия, чтобы расчистить город от этого заборного мусора, просто создавать пространства, создавать скверы, ну все-таки Слепов вон какую бурную деятельность развел по созданию новых парковых зон в городе – зачет, полный зачет в этом вопросе. А эти берут и перечеркивают всю работу мэрии только потому, что они, видите ли, хозяйствующие субъекты и, что хотят, то творят. Власть, конечно, должна в этих случаях участвовать очень решительно против подобных предпринимателей или хозяйствующих субъектов, и нельзя позволять город загаживать каким-то архитектурным хламом.

Д.Щ.: Да, причем не только архитектурным хламом, но и таким хламом, который просто людям мешает по городу перемещаться.

Т.С.: Лагерным.

Д.Щ.: Да, убивает общественное пространство. Вот, конечно, с этим бы хотелось что-то делать. С СурГУ, наверное, это если и получится, то не сразу, если вообще получится. Ну что же, будем наблюдать за тем, что еще будет происходить в нашем Ядре центра города и не только. Прошу вас, уважаемые комментаторы, пишите, что думаете по этому поводу, по поводу забора вокруг СурГУ и вообще нашей заборной культуры, читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru (ссылка будет в описании), ставьте «лайки», если вам понравилось то, о чем мы говорим и как мы об этом говорим. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.