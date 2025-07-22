Лабораторные исследования показали, что крематорий «Радужный мост» в Сургутском районе не нарушает санитарных требований

История о жалобах жителей поселка Солнечный Сургутского района на запах от крематория животных «Радужного моста» не закончилась ‒ она получила новое развитие. В ситуацию вмешались следственные органы. Как сообщили корреспонденту siapress.ru в СКР по ХМАО, после публикаций в СМИ началась проверка учреждения.

«Мы начали проверку после вашего материала, а затем появилось другое сообщение в СМИ, где утверждалось, что предприятие работает незаконно. Мы ответили, что все законно. В рамках проверки следователи вправе проводить осмотр места происшествия. Поводом стали жалобы жителей о длительном запахе от непонятной организации, где, возможно, идут выбросы в атмосферу», ‒ рассказала старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК РФ по ХМАО Алина Еремеевская.

В официальном комментарии Сургутского межрайонного следственного отдела также уточняется: «Проводится процессуальная проверка по сообщению СМИ о жалобах жителей поселка Солнечный на деятельность крематория для животных ‒ на возможное нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушения эксплуатации установок, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Проверочные мероприятия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ».

«Для нас это был шок»: что произошло 8 июля

И действительно следователи нагрянули в крематорий «Радужный мост». Руководитель «Радужного моста» Константин С. рассказал корреспонденту siapress.ru свою версию событий. По его словам, 8 июля на объект сначала поступил странный звонок с номера, определившегося в сети как «Репетитор по истории». Звонивший представился сотрудником Следственного комитета и потребовал открыть двери. Константин ответил, что официальных бумаг или уведомлений не получал, и попросил позвонить с рабочего номера либо направить письменное обращение.

Однако спустя несколько часов раздался новый звонок ‒ уже с жестким требованием: «В течение 10 минут не откроете ‒ взломаю дверь».

«Мы не понимали, кто это и на каком основании требует доступ. На объекте в тот момент никого не было, работы не велись ‒ это видно по нашим камерам. Мы трижды звонили в полицию, сообщали о попытке незаконного проникновения в арендованное помещение и просили срочно приехать. Но ответа не было, и только спустя два часа, когда все уже закончилось, приехал участковый», ‒ рассказал Константин.

По его словам, через камеры наблюдения они увидели, как на парковке появляется машина без опознавательных знаков, из которой выходит группа людей. Они подошли к входу, после чего, по утверждению Константина, дверь была взломана.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент взлома двери крематория

«Для нас это был шок. Зачем эти люди пришли и почему действуют без официальных документов. В тот момент создавалось впечатление, что это просто попытка незаконного проникновения. Позже нам сказали, что это сотрудники СК, но никаких бумаг нам не показали и своих полномочий не подтвердили», ‒ добавил он.

Руководитель признается, что ситуация оставила у него ощущение полной беспомощности и тревоги за безопасность бизнеса: «Когда ты законопослушно работаешь, а к тебе просто вламываются без объяснений ‒ это вызывает недоумение и страх. До сих пор никто официально не объяснил, что это было и на каком основании происходило».

Лабораторные исследования: нарушений в работе крематория нет

После инцидента крематорий временно приостановил работу. Константин уточнил, что крайний запуск печи был 14 июля, когда на кремацию прибыли сотрудники лаборатории и провели лабораторные исследования. Специалисты ООО «СЭЗ Сургут» взяли пробы воздуха до и после запуска печи. Результаты оказались в пределах норм и соответствуют требованиям СанПиН по всем проверенным показателям ‒ оксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, углероду (пигмент черный), формальдегиду, бенз(а)пирену, диоксиду азота и пыли.

«При сотрудниках лаборатории мы загрузили и запустили крематор, запаха не было», ‒ отметил Константин.

После получения положительных результатов крематорий животных возобновил работу. Протоколы лабораторных исследований есть в распоряжении редакции.

Мнение жителей и отзывы в сети

Интересно, что на фоне всей ситуации поток негативных комментариев в приложении 2ГИС резко сократился. Более того, появились положительные отклики. Вот некоторые из них:

«Хочу выразить огромную благодарность организации «Радужный мост». 25 июня не стало моей любимой собаки. Сама ее перевезти я не в силах, и уж тем более копать где-то в лесу ей могилу я не могу. Спасибо «Радужному мосту», что пришли на помощь. Я приехала в крематорий и находилась от начала и до конца процедуры. Я боялась, что будет запах, но ни дыма, ни запаха не было. Работники с пониманием и сочувствием отнеслись к моему горю. Я смогла проститься «по‑человечески», и морально мне стало легче. Ребята, спасибо, что вы есть!» ‒ написала Яна Иванова.

«Спасибо, что есть такая организация. Кому-то важно быть с маленьким членом семьи до конца. Если у вас нет возможностей, предложат различные варианты помощи: забрать, привезти. Окажут моральную поддержку», ‒ поделилась Оксана Н.

Собственный источник редакции, житель Солнечного, также сообщил, что за несколько лет жизни в поселке он ни разу не ощущал неприятного запаха. Более того, он признался, что даже не знал о существовании в Сургуте крематория животных до недавней шумихи.

Руководитель «Радужного моста» подчеркивает: их организация является официально работающим крематорием в Сургуте, где можно лично присутствовать при прощании с питомцем.

«Если в ближайшие месяцы вдруг откроется еще какой‑то крематорий или кладбище, тогда станет ясно, в чем была причина. Но пока мы ‒ работаем официально и открыто», ‒ добавил Константин С.

История продолжается: новая жалоба и ответ руководителя

Несмотря на результаты лабораторных проверок и протоколы, которые показали соответствие работы крематория нормам, обсуждения в поселке Солнечный не утихают.

Так, ночью с 20 на 21 июля в чате жителей поселка появилось новое сообщение: «Что за запах стоит на улице, вонь странная. Снова крематорий животных заработал? Или только у нас на Сибирской невозможно открыть окна? Сразу вонь, дышать невозможно в квартире».

На это руководитель «Радужного моста» ответил корреспонденту siapress.ru, что в тот день предприятие не работало: «В крематории никого не было. Мы в этот день не запускались, печь не включалась».

В подтверждение своих слов он предоставил фотографии с объекта, сделанные в этот день. На снимках с видеокамеры видно, что оборудование было выключено, а территория ‒ без признаков работы установки, обратил внимание руководитель учреждения.

Фото с территории крематория 27 июня, когда оборудование работает

«Это конец июня, идет кремация, вверху на пульте горит лампа (питание включено)», ‒ пояснил Константин.

Фото с территории крематория 20 июля, когда оборудование не работает

Редакция siapress.ru продолжит следить за развитием событий.