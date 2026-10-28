Минцифры предложило ограничить зарубежный интернет-трафик в России

Минцифры рассматривает возможность ограничивать объем интернет-трафика с зарубежных доменов для российских пользователей. Предложение могут включить в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли, сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инициатива предполагает, что весь трафик иностранных ресурсов будут пропускать через технические средства противодействия угрозам — ТСПУ. Министерство также может получить право вводить ограничения после превышения определенного лимита. Его размер пока не установлен.

ТСПУ работают на сетях российских операторов в рамках закона о «суверенном Рунете», который вступил в силу в ноябре 2019 года. Система позволяет фильтровать трафик, блокировать и замедлять отдельные ресурсы и средства обхода ограничений. В 2023 году Роскомнадзор сообщил, что российский сегмент интернета полностью оборудован такими комплексами.

Эксперты предупреждают, что технически отделить зарубежный трафик от российского крайне сложно. Возможные ошибки могут снизить связность Сети и ухудшить качество услуг связи. На развитие системы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов в 2027-2029 годах планируют направить почти 60 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали, что Минцифры сформировало перечень сайтов, доступных во время ограничений мобильного интернета. В него вошли государственные сервисы, банки, СМИ, маркетплейсы, социальные сети и транспортные платформы.