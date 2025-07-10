Представитель «Радужного моста» в Сургуте рассказал, почему запах не может исходить от их крематория

В поселке Солнечный Сургутского района не утихают жалобы на зловоние, которое, по словам местных жителей, исходит от крематория домашних животных «Радужный мост». В организации утверждают, что они работают строго по закону, не сжигают мусор и не виноваты в происходящем. О том, что действительно происходит, что на счет жалоб думает руководитель крематория ‒ читайте в нашем материале.

С чего все началось

Первые жалобы на неприятный запах в поселке Солнечный появились в начале июля. Жители утверждают, что в воздухе витает резкий, едкий запах, напоминающий дым или гарь. Они связывают это с работой крематория домашних животных «Радужный мост». Один из очевидцев сообщил siapress.ru: «Жуткий, едкий запах, уже не первую неделю висит над всем поселением. Наверняка очень вредный и опасный. В связи с чем, жители бьют тревогу, и пишут во все инстанции и СМИ, комментарии от администраций нет. Такого быть не должно ‒ люди буквально сходят с ума от этой вони».

Негативные отзывы стали появляться и в приложении 2ГИС:

«Уже не первый день поселок Солнечный задыхается от зловонного запаха, исходящего с вашего предприятия!»

«Отвратительный запах по всему поселку! Будем жаловаться в Роспотребнадзор, и другие инстанции! Ужас! Этот едкий, вредный запах стоит уже не первый день!»

Однако на фоне негативных сообщений нашелся и положительный отклик ‒ одна из горожанок написала, что благодарна крематорию и считает шквал жалоб «накруткой».

«Один человек пообещал нас закрыть»: позиция крематория

На связь с редакцией вышел представитель организации Константин С., который дал развернутое объяснение происходящего. По его словам, предприятие работает больше года, и за все это время на него не поступало ни одной жалобы.

Ветеринарный крематорий занимается термической утилизацией тел домашних животных ‒ кошек, собак, попугаев, грызунов ‒ и, как уверяет представитель, действует строго по требованиям Минсельхоза (приказ № 677 от 2024 года).

«Наш крематорий занимается термическим обезвреживанием биоотходов (опасного класса не принимаем) иными словами кремируем домашних питомцев, кошек, собак, попугайчиков, морских свинок. Крупных животных, например, коров, лошадей, свиней, мы не кремируем. Иногда бывает, что на кремацию нам приносят животных в переносках. В камеру сгорания помещаем только животное. Из стороннего там может быть, например, катетер после больницы, либо ошейник, игрушка ‒ но это по просьбе хозяина. Пластик, отходы, переноски мы не сжигаем, это запрещено», ‒ подчеркнул он.

Константин утверждает, что поводом для волны возмущений стал один из жителей поселка, который, по его информации, пообещал «сделать все, чтобы закрыть крематорий» и собрал вокруг себя некую инициативную группу. Именно с этим он связывает появление одинаковых по тону отзывов и жалоб.

Что могло быть источником запаха?

Руководитель организации признает: около недели назад в крематории действительно велись работы по калибровке оборудования, и в этот период из установки мог кратковременно рассеиваться дым.

«Кремация проходит при температуре около 800 градусов, и на такие установки нельзя ставить обычные механический фильтры, иначе они сплавятся. Вместо этого работает камера дожига: после сгорания тела дым дополнительно утилизируется высокой температурой. Когда все отлажено, если подойти к крематорию во время работы, вы не увидите дыма ‒ только колыхание горячего воздуха. Но в момент настройки установка может дымить, даже если в ней ничего не сжигается. Это похоже на то, как дизельный автобус дает черный выхлоп, даже на холостом ходу. Такие работы ведутся регулярно, с периодичностью в пару месяцев», ‒ объясняет он.

Тем не менее после завершения этих работ, по словам Константина, поступили новые жалобы ‒ уже в те дни, когда предприятие вообще не запускалось.

«Сейчас у нас не такой загруженный сезон, запускаемся раз в несколько дней и следим, чтобы ветер был от жилой зоны. И тем не менее даже в дни без работы продолжают поступать звонки и появляются отзывы о якобы зловонном запахе. Это или сознательная попытка оболгать нас, или просто недоразумение», ‒ сообщил источник.

По его словам, у крематория установлены камеры видеонаблюдения снаружи и внутри, и он исключает возможность того, что кто-то из сотрудников запускал оборудование без ведома руководства.

Есть ли аналогичные случаи?

Собеседник редакции привел пример из Тюмени, где у компании также возникал конфликт с жителями: «Там тоже стали поступать жалобы, стали разбираться и выяснилось, что на соседней площадке находилась точка приема металла, сотрудники жгли в бочке изолированные кабели, чтобы снять пластиковую оплетку. Чтобы лучше горело туда бросался весь мусор из-под ног, включая покрышки. Сперва обвинили нас, а потом, когда разобрались, извинились».

Кроме того, по его словам, подобное отторжение может быть связано не с запахом, а с самим фактом существования крематория:

«Иногда дело не в запахе, а просто в неприятии самого факта существования крематория. В той же Тюмени один человек прямо сказал: «У меня животных нет и не будет, мне все равно, как вы с ними прощаетесь, но ваше заведение не должно существовать рядом».

Не только санитария, но и этика

Константин подчеркивает, что крематорий выполняет гуманную миссию ‒ позволяет людям достойно проститься с питомцами. И закрытие такого бизнеса, по его мнению, приведет к росту стихийных кладбищ и нарушению законодательства.

«Мы предоставляем жителям Сургута и области необходимую и гуманную услугу. Для тысяч семей их кошки, собаки, попугайчики ‒ не просто питомцы, а полноправные члены семьи, с которыми связаны годы любви и заботы. И пойти выбросить их на свалку или сдать на завод по утилизации (где так же может утилизироваться мусор) не у каждого поднимется рука. Это не просто негуманно ‒ это невыносимо может быть трагедией для человека. Наш крематорий дает возможность проститься достойно, в рамках закона. Закрыть такую услугу ‒ значит лишить людей этого права», ‒ считает он.

Кстати, в Пять-Яхе на территории благотворительного фонда «Ушастик, живи» нашли яму глубиной около четырех метров с трупами животных.

В завершение Константин заявил, что компания готова к открытому взаимодействию с администрацией Сургута и предлагает цивилизованный подход к решению вопроса.

«Мы также готовы к плотному сотрудничеству с администрацией (на текущий момент информация о нас размещена на сайте администрации ХМАО в разделе «Специализированные организации для сжигания (кремации) биологических отходов»). Вместо того, чтобы панически реагировать на жалобу и давить на законопослушный бизнес, давайте вместе решим вопрос. Администрация может помочь ‒ выделить подходящий участок в доступной локации для жителей Сургута и района. Мы, в свою очередь, готовы инвестировать в создание комплекса: крематория, колумбария для урн. Опыт Екатеринбурга и Санкт-Петербурга наглядно показывает, что такое сотрудничество работает на благо города и его жителей. Предложите нам площадку для диалога и совместного поиска решений. Это будет шаг вперед для всего города, а не шаг назад к стихийным кладбищам и нарушению закона», ‒ резюмировал спикер.

О дорогой кремации и недоверии к процессу

Тема ритуальных услуг для домашних животных вызвала общественный резонанс в Сургуте еще в 2023 году. Тогда одна из городских ветеринарных клиник начала предлагать услугу кремации. Однако горожане в соцсетях отреагировали на это неоднозначно, пишет «Вестник Сургутского района».

Некоторые сургутяне задавались вопросами: где именно происходит сжигание тел животных, проводится ли процедура индивидуально, можно ли быть уверенными, что прах возвращается именно от их питомца. Особое внимание тогда вызвали расценки: стоимость кремации колебалась от 4,5 до 22 тысяч рублей в зависимости от массы животного и формата ‒ общей или индивидуальной.

«Цены, конечно, кошмар. Людей в разы дешевле кремируют. Откуда такие расценки берут?» ‒ писала жительница Сургута Марина Ж.

В клинике тогда поясняли, что услуга появилась в марте и пользуется стабильным спросом. Крематорий находится за пределами города, а прах можно получить только после индивидуальной процедуры.

Цена кремации животного сейчас

На рынке Сургута работают сразу несколько организаций. По состоянию на 2025 год цены следующие:

Крематорий «Радужный мост»:

Общая кремация ‒ от 2 000 до 9 000 рублей (до 40 кг),

Индивидуальная ‒ от 4 600 до 13 600 рублей, доставка урны ‒ 400 рублей, видеоотчет ‒ 1 000 рублей.

Цены на общую и индивидуальную кремацию животных. Фото: radugnymost86.ru

Зоодом (ЗООВЕТЦЕНТР):

Общая ‒ от 250 до 350 рублей за кг,

Индивидуальная:

до 5 кг ‒ 4 200 рублей,

до 10 кг ‒ 5 500 рублей,

до 20 кг ‒ 7 800 рублей,

до 60 кг ‒ 14 800 рублей.

Индивидуальная кремация. Фото: zoodom86.ru

Pet‑RitualService:

Цены варьируются от 4 000 до 22 000 рублей в зависимости от массы и формата.

Цены на услуги. Фото: surgut.pet-ritualservice.ru

Таким образом, услуга остается доступной не для всех, но продолжает набирать популярность, особенно среди тех, кто хочет попрощаться с питомцем достойно и в рамках закона.

Как правильно захоронить животное

С 1 марта 2025 года вступил в силу приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов». Документ направлен на защиту людей и окружающей среды от последствий неправильного захоронения животных, сообщают эксперты Объясняем.рф.

Если питомец умер, в первую очередь необходимо обратиться в одну из специализированных организаций:

государственную или частную ветеринарную клинику;

центр ритуальных услуг для домашних животных;

пункт приема останков животных;

официальное кладбище домашних животных.

Если вы не можете сразу передать тело животного специалистам (например, ночью или находясь за городом), нужно:

Надеть перчатки и закрыть глаза питомцу (особенно важно при подозрении на инфекционное заболевание);

Перенести тело в прохладное затемненное помещение ‒ например, в подвал или гараж;

Завернуть животное в ткань (простыню, полотенце) и поместить в полиэтиленовый пакет или контейнер.

Это поможет безопасно подготовить тело к передаче, исключив контакт с вредными микроорганизмами и токсичными парами.

Главное ‒ не хороните животное самостоятельно. Согласно закону, тело умершего питомца считается биологическим отходом. Его запрещено закапывать в землю, сбрасывать в водоемы, мусорные баки или оставлять в природной среде. Подобные действия несут угрозу экологии: заражение почвы, подземных вод, распространение инфекций среди диких и домашних животных.

Кроме того, существует риск, что захоронение будет разрыто другим животным, которое может заразиться и стать переносчиком болезни.

За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы:

для физических лиц ‒ от 4 000 до 5 000 рублей,

для юридических ‒ от 500 000 до 700 000 рублей.

Несостоявшийся «Парк памяти»

В 2023 году власти ХМАО обсуждали идею создания в Сургуте «Парка памяти» для домашних животных. Проект предполагал высадку аллеи деревьев, каждое из которых станет символом ушедшего питомца.

Об инициативе стало известно во время прямой линии экс-губернатора Югры Натальи Комаровой, посвященной обращению с животными. Разработкой концепции занималась Мария Котик ‒ автор программы «ROSTOK».

Планировалось, что биоразлагаемые урны с прахом животных передадут в ветклиники и приюты, а владельцы смогут получить их бесплатно. Всего предполагалось передать более 600 таких урн. Землю под аллею администрация города планировала выделить в районе ЦПБЖ «Переправа».

Однако спустя время проект так и не был реализован. Землю под него официально не выделили, и о его дальнейшей судьбе власти больше не сообщали. В свете текущей ситуации с жалобами на крематорий идея возвращается в повестку как возможная альтернатива стихийным кладбищам и причиной для диалога между бизнесом и властью.