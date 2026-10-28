В Сургуте перекроют проезд на Привокзальной до 6 ноября

В Сургуте до 08:00 6 ноября перекроют движение возле дома № 16/1 на улице Привокзальной. Ограничение связано с устранением провала на проезжей части, сообщает администрация города.

Автомобили не смогут проехать от улицы Грибоедова между зданием Сургутского музыкально-драматического театра и домом № 8 до угла дома № 18/3 на Привокзальной. Водителей просят заранее выбирать другой маршрут.

Ранее мы рассказывали, что власти Сургута перекрывали участок улицы Грибоедова из-за строительства теплосети. Ограничение действовало от Грибоедовской развязки до улицы Усольцева.