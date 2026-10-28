В Югре задержали сургутянина с 3,4 кг запрещенных веществ

Полиция Югры задержала 34-летнего жителя Сургута, который перевозил с юга России более 3,4 кг запрещенных веществ. Мужчину подозревают в участии в межрегиональной схеме сбыта, сообщает УМВД Югры. Автомобиль Hyundai Sonata остановили на восьмом километре федеральной трассы Р-404. В операции участвовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, экипаж ДПС Нефтеюганска и бойцы Росгвардии.

При осмотре машины полицейские обнаружили в багажнике восемь свертков. По данным ведомства, водитель забрал оптовую партию на юге страны по указанию дистанционного куратора и вез ее в Югру. Запрещенные вещества планировали распространять бесконтактным способом через тайники.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Суд заключил мужчину под стражу, а автомобиль отправили на специализированную стоянку как вещественное доказательство.

Полицейские устанавливают организаторов канала поставки и проверяют причастность задержанного к другим эпизодам.

Ранее мы рассказывали, что полиция Югры за три месяца пресекла 14 каналов поставки запрещенных веществ. За первый квартал 2026 года в округе изъяли более 51 кг наркотиков и выявили 660 связанных с ними преступлений.