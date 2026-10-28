В России набирает обороты рефинансирование кредитов

Россияне стали чаще рефинансировать кредиты. По данным Банка России и оценкам аналитиков Frank RG, в первом полугодии 2026 рефинансирование стало одним из самых быстрорастущих направлений. А доля среди выдач кредитов достигла 14-17%, у некоторых организаций она выросла в три раза. По прогнозам ВТБ, в четвертом квартале тенденция усилится на фоне сезонного роста спроса.

«Рефинансирование воспринимается как рабочий инструмент управления личным бюджетом, а не как способ поймать момент на рынке», — пояснил ситуацию Роман Шаехов из ВТБ. Он добавил, что рост интереса к рефинансированию связан с желанием заемщиков заменить дорогие кредиты, оформленные в 2024–2025 годах.

Средний срок рефинансирования составляет 4 года и 9 месяцев и практически не меняется. Средний размер займа держится около 1 млн рублей, с начала года показатель вырос на 8%.